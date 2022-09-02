富麗敦酒店「玉」 海山一色吃手工中菜

今年的話題酒店非香港富麗敦海洋公園酒店莫屬，滿滿的度假感，又多小朋友玩樂設施，不過就算不是為家庭而來，酒店新開的餐廳都頗值得關注，正好暑假高峰剛過，相信餐廳會較易訂到位。酒店本身有著新加坡背景，既走輕鬆路線，在同系酒店也設有的星馬菜沙嗲軒頗有口碑。而與新加坡富麗敦酒店同名的「玉」中菜廳，就最叫人期待，因為坐鎮「玉」的是經驗極豐富、亦曾摘過米芝蓮星的主廚賴正成師傅。文：潘小熊 攝：Eugene Lee

未說食物質素前，先說叫人眼前一亮的好景色。推介在日間前來，「玉」的室內用色柔和，以淺木及大地色系加淺綠為主，以襯托出室外的無敵海景，海景餐廳在香港不罕見，不過大都是維港兩岸的城巿景，「玉」望著的是南中國海，對出是小島嶼及延綿海景，讓人幻想起瀨戶內海的陽光好時光，彌補一下不能遊日的心靈創傷。

海山一色吃手工中菜│漁村文化 多用環保海鮮

賴師傅帶領過團隊摘星，又屢獲「美食之最大賞」的獎項，在中菜界甚有地位，來到新餐廳，將一些過往招牌得獎菜保留並改良升級。如一道白翠紅玉藏珍地，是一款含少許分子手法做成的特別肉餅，這裡升級用上本地農場「香港家豬」獨家自行繁殖的「太極豬」，脂肪較少，就算這個肉餅加了鵝肝及帶子，其味道及口感也得到平衡，是一道很好的下飯菜。臨近海邊，當然少不了海鮮菜式，賴師傅除了設計一些主打海鮮菜式，更不時會到漁巿心場直接為客人選是日海鮮。其中，艇家魚湯就是致敬香港仔的漁村文化，每日早上8點就用上大量大頭魚去熬湯，要魚湯鮮甜不腥，還有辟腥秘技，胡椒要下但不用太多，更要加些菌類，作用就是吸腥，最後加入矜貴的花膠、帶子及東星斑肉，鮮甜又美顏。

這裡的釀蟹蓋蟹肉分量十足，配料只有少許洋葱及芝士焗成，啖啖蟹肉甜味，怕芝士面有點膩可加入少許喼汁。海鮮以外，新加坡風味元素也加入菜式中，點心中不可不試肉骨茶小籠包，將新加坡式肉骨茶的味道濃縮在小籠包的餡料中，不用蘸點任可調味，咬下小籠包就是肉骨茶，肉餡亦軟滑，藥材味剛好，十分驚喜好吃。

玉

黃竹坑海洋徑3號香港富麗敦海洋公園酒店2樓│2166 7488│

營業時間│1130am-3pm、6pm-10pm