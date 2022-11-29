實現「零飢餓」 Michael Kors推慈善Tote Bag/手提包

「Watch Hunger Stop」計劃今年將援助聯合國世界糧食計劃署的慈善計畫(WFP)，實現全球零飢餓的使命，並傳播「良食即愛」的訊息。今年的限定產品由NYSOMETIMES設計，他是一位在中美兩地居住的多媒體藝術家，他以WHS計畫標語創作標誌性的塗鴉為靈感，設計黑色托特包及白色手拿包，兩者的販售利潤都將捐給World Food Programme。今年度更邀請黛安娜王妃的雙胞胎姪女Lady Amelia Spencer、Lady Eliza Spencer(伊麗莎史賓塞)、Olivia Culpo與高圓圓等人擔任各自家鄉的Watch Hunger Stop大使。