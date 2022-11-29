實現「零飢餓」 Michael Kors推慈善Tote Bag/手提包

Michael Kors與World Food Programme長期合作推出的慈善計畫「Watch Hunger Stop」，今年已踏入10周年，今年活動定名為「愛讓世界運轉」(LOVE MAKES THE WORLD GO ROUND)，並請來全球知名社群意見領袖演繹由藝術家Bonny Guo(又名為 NYSOMETIMES)合作，設計兩款特殊限定產品。
「Watch Hunger Stop」計劃今年將援助聯合國世界糧食計劃署的慈善計畫(WFP)，實現全球零飢餓的使命，並傳播「良食即愛」的訊息。今年的限定產品由NYSOMETIMES設計，他是一位在中美兩地居住的多媒體藝術家，他以WHS計畫標語創作標誌性的塗鴉為靈感，設計黑色托特包及白色手拿包，兩者的販售利潤都將捐給World Food Programme。今年度更邀請黛安娜王妃的雙胞胎姪女Lady Amelia Spencer、Lady Eliza Spencer(伊麗莎史賓塞)、Olivia Culpo與高圓圓等人擔任各自家鄉的Watch Hunger Stop大使。
今年WHS活動同時推出Instagram濾鏡，用戶可以通過名為「Share Your Heart」的濾鏡，在動態加上塗鴉愛心，通過這種方式加入社群並傳播愛與關懷。每使用一次「Share Your Heart」的濾鏡發佈動態，即會有50份餐食被捐贈給聯合國世界糧食計劃署。