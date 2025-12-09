寫信給聖誕老人不再是小朋友的節日指定動作，大人亦可以重拾童真寫信給聖誕老人。以下分享6個希望收到聖誕老人親筆回信的小技巧及全球10個聖誕老人地址，一於今個聖誕節與小朋友一起寫信向聖誕老人許願吧！
寫信給聖誕老人｜6個寄信小技巧
聖誕老人每年要面對龐大的收件量，單靠雪橇車及馴鹿是難以迅速送出回信，所以想增加收到聖誕老人親筆回信就要記得以下小技巧了。
1.盡早寄出
每逢聖誕節，聖誕老人都要準備禮物及寫信，工作量十分繁重。所以大人及小朋友要留意截郵時間，盡早寄信，便會增加在聖誕節前收到回信的機會。
2.填寫聖誕老人正確地址
雖然香港郵政聖誕時推出限定服務，有「聖誕老人」回覆寄往郵政總局的信件。如果是寄往海外，就要留意地址格式是否正確，以免郵件寄失。這同時是好機會讓小朋友學習郵遞地址的正確寫法。
3. 附回郵地址
如果想收到聖誕老人回信，就需要在信封背面寫上回郵地址，否則聖誕老人難以回信！
4.多寄數封
全球有10個地方接收寄往聖誕老人的信件，不妨將信件寄往不同地方的聖誕老人，增加回信機會之餘，更可比較不同地方聖誕老人寫作風格。
5.附上足夠郵費
寄信前留意2025年郵費，2024年的郵費或已不再正確。
6.註明收件人
如果想聖誕老人順利收到信，記得在信封上註明收件人為「聖誕老人」或「Santa Claus」。