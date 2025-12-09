熱門搜尋:
立法會選舉2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-12-09 10:00:00

寫信給聖誕老人｜許願信寄去這10個地址或有回音（附回信6大技巧）

分享：
寫信給聖誕老人｜許願信寄去這10個地址或有回音（附回信6大技巧）

寫信給聖誕老人｜許願信寄去這10個地址或有回音（附回信6大技巧）

寫信給聖誕老人不再是小朋友的節日指定動作，大人亦可以重拾童真寫信給聖誕老人。以下分享6個希望收到聖誕老人親筆回信的小技巧及全球10個聖誕老人地址，一於今個聖誕節與小朋友一起寫信向聖誕老人許願吧！

大小朋友準備好在聖誕節前寫信給聖誕老人未？

寫信給聖誕老人｜6個寄信小技巧

聖誕老人每年要面對龐大的收件量，單靠雪橇車及馴鹿是難以迅速送出回信，所以想增加收到聖誕老人親筆回信就要記得以下小技巧了。 

1.盡早寄出 

每逢聖誕節，聖誕老人都要準備禮物及寫信，工作量十分繁重。所以大人及小朋友要留意截郵時間，盡早寄信，便會增加在聖誕節前收到回信的機會。

2.填寫聖誕老人正確地址 

雖然香港郵政聖誕時推出限定服務，有「聖誕老人」回覆寄往郵政總局的信件。如果是寄往海外，就要留意地址格式是否正確，以免郵件寄失。這同時是好機會讓小朋友學習郵遞地址的正確寫法。 

聖誕必睇電影8套　寶貝智多星/咖喱辣椒/真的戀愛了　陪你過聖誕

adblk5

網絡圖片

3. 附回郵地址 

如果想收到聖誕老人回信，就需要在信封背面寫上回郵地址，否則聖誕老人難以回信！ 

4.多寄數封 

全球有10個地方接收寄往聖誕老人的信件，不妨將信件寄往不同地方的聖誕老人，增加回信機會之餘，更可比較不同地方聖誕老人寫作風格。 

5.附上足夠郵費 

寄信前留意2025年郵費，2024年的郵費或已不再正確。 

6.註明收件人 

如果想聖誕老人順利收到信，記得在信封上註明收件人為「聖誕老人」或「Santa Claus」。

聖誕節｜必食薑餅/火雞/士的糖　薑餅點樣食會健康啲？

做齊以上技巧增加收到聖誕老人回信的機會！

寫信給聖誕老人地址詳情

寄信給聖誕老人地址｜（am730製圖） 寄信給聖誕老人地址｜香港/芬蘭/英國/加拿大（am730製圖） 寄信給聖誕老人地址｜德國/法國/挪威（am730製圖） 寄信給聖誕老人地址｜瑞典/奧地利/美國（am730製圖）

ADVERTISEMENT

一年一度工展會返嚟啦！👇登記送飛👇

ad