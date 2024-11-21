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生活
2024-11-21 17:00:00

寫信給聖誕老人｜許願信寄去這18個地址或有回音　想收親筆回信必知六大技巧

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寫信給聖誕老人｜許願信寄去這18個地址或有回音　想收親筆回信必知六大技巧

寫信給聖誕老人｜許願信寄去這18個地址或有回音　想收親筆回信必知六大技巧

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寫信給聖誕老人不再是小朋友的節日指定動作，大人亦可以重拾童真寫信給聖誕老人。以下分享6個希望收到聖誕老人親筆回信的小技巧及全球18個聖誕老人地址，一於今個聖誕節與小朋友一起寫信向聖誕老人許願吧！

大小朋友準備好在聖誕節前寫信給聖誕老人未？

寫信給聖誕老人2024｜6個寄信小技巧

聖誕老人每年要面對龐大的收件量，單靠雪橇車及馴鹿是難以迅速送出回信，所以想增加收到聖誕老人親筆回信就要記得以下小技巧了。 

1.盡早寄出 

每逢聖誕節，聖誕老人都要準備禮物及寫信，工作量十分繁重。所以大人及小朋友要留意截郵時間，盡早寄信，便會增加在聖誕節前收到回信的機會。假設希望寄往據傳是聖誕老人故鄉的芬蘭，便要在12月5日截郵前寄出。 

2.填寫正確地址 

雖然香港郵政聖誕時推出限定服務，有「聖誕老人」回覆寄往郵政總局的信件。如果是寄往海外，就要留意地址格式是否正確，以免郵件寄失。這同時是好機會讓小朋友學習郵遞地址的正確寫法。 

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網絡圖片

3. 附回郵地址 

如果想收到聖誕老人回信，就需要在信封背面寫上回郵地址，否則聖誕老人難以回信！ 

4.多寄數封 

全球有18個地方接收寄往聖誕老人的信件，不妨將信件寄往不同地方的聖誕老人，增加回信機會之餘，更可比較不同地方聖誕老人寫作風格。 

5.附上足夠郵費 

假如透過香港郵政空郵一封20克以下的小型信件至聖誕老人故鄉芬蘭，只需$5.5；20克以下的信件寄往香港郵政總部更加不需郵費！ 

6.註明收件人 

如果想聖誕老人順利收到信，記得在信封上註明收件人為「聖誕老人」或「Santa Claus」。 

做齊以上技巧增加收到聖誕老人回信的機會！

寫信給聖誕老人｜18個聖誕老人地址詳情

 

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