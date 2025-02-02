寵物友善！District 8 情人節晚餐 $420/位起 歎龍蝦濃湯/安格斯肉眼扒

尖沙咀圓方演薈廣場的法式餐廳 District 8，在今個情人節特別推出一晚限定情人節晚市套餐，價錢由$420/位起，可享法式經典龍蝦濃湯、自家製燉豬頰面闊條麵以及安格斯肉眼扒等美食。District 8 是寵物友善餐廳，設寵物友善露天座位、寵物小食及玩具，讓大家和毛孩一起共度情人節時光。

情人節晚市套餐$420/位起

情人節晚市套餐供應兩道菜晚餐（$420/位）和三道菜晚餐（$460/位）， 精緻前菜包括煙燻鴨胸，伴以雞肝醬、杏脯乾和酸種麵包，口感層次豐富，齒頰留香；或選擇法式經典龍蝦濃湯，加入麵包粒、干邑白蘭地和香蔥作點綴，濃郁鮮味。另外餐廳更提供素食選擇，清新的素菜水牛芝士他他以蕃茄、紅菜頭、黃菜頭凍膠、水牛芝士和香蔥炮製而成。 主菜方面，推介自家製燉豬頰面闊條麵，自家製手工意粉中加入大量巴馬臣芝士，香濃「芝」味。海鮮愛好者絕對不能錯過香煎甘鯛，佐以迷你蘆筍、茴香和紅蘿蔔蓉，搭配紅胡椒法式白汁，滿腹飽足。創意素食蘑菇批同樣充滿驚喜，金黃脆批內含烤杏鮑菇、脆炸金針菇、磨菇醬和香濃的黑松露，口感豐富。更可加$120升級安格斯肉眼扒（400 克），搭配鬆軟的約克郡布丁和羽衣甘藍，與濃郁的砵酒汁完美融合，滿載節日氣氛。 甜品則有心形巴黎布雷斯特泡芙或芝士蛋糕，前者混合士多啤梨慕斯、杏仁碎和香緹鮮忌廉，後者加入自製藍莓果醬和餅碎炮製而成，甜而不膩。