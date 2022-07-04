寵物好去處｜南豐紗廠全新「寵物紗廠遊踪」 Pop-up快閃檔限時派狗零食 與毛孩打卡贏獎品

位於荃灣的南豐紗廠是香港其中一個寵物友善場地，向來都受主人及毛孩歡迎。最近它們首推「寵物紗廠遊踪」，讓毛孩成為主角，誠邀一眾毛孩家長帶心愛寵物同遊紗廠，並探索各個景點。另設快閃檔及紗廠農墟，與毛孩打卡更有機會贏得精美獎品！

各位主人留意！南豐紗廠首次推出「寵物紗廠遊踪」，太平桶和紗廠天台等地標將成為蓋印據點，更特意為寵物準備了專用打卡位，讓毛孩留下美好回憶。大家可先到地下禮賓部領取地圖，根據指示到各個紗廠地標及商店等為毛孩打卡，蓋印留念。歡迎各位毛孩家長上載寵物的快樂時刻至Instagram，加上Hashtag #TravelAroundTheMillsWithPets並tag @themillshk，即可參與「最快樂Pet Pet」 Instagram Challenge。贏取由南豐紗廠及紗廠好匠IAMMAMA、The uniek及 Hidden Gems提供的禮劵及豐富獎品。

另外，紗廠邀請到寵物品牌Buddy Bites作快閃Pop-up，Buddy Bites的三輪車會於7月16及17日在紗廠停泊，期間更會派發天然無添加的狗零食與狗糧。

同場加映：六月紗廠「綠」悠遊

除了參加寵物紗廠遊踪，南豐紗廠誠邀寵物及主人們參加不同綠色生活主題活動。紗廠聯同香港有機生活發展基金（SEED）於每月的第四個週末，與本地農夫及環保手作團體參與「紗廠農墟」，宣揚綠色飲食模式，大家可以選購本地時令作物，支持本地農業可持續發展，同時認識農作物的「百變」用途。

為宣揚環保概念，由六月起南豐紗廠的農墟市集將會設置「救世軍循環再用計劃」回收站。每月均設有不同主題，例如衣服、家庭電器、玩具等，歡迎您和毛孩帶同家中的舊物品到紗廠回收，給予它們第二生命。

地點：南豐紗廠 一樓

日期：7月30-31日，8月27-28日

9月24-25，10月29-30日，11月 26-27日

時間：正午12時至傍晚6時