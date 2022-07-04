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2022-07-04 12:30:00

寵物好去處｜南豐紗廠全新「寵物紗廠遊踪」 Pop-up快閃檔限時派狗零食 與毛孩打卡贏獎品

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寵物好去處｜南豐紗廠全新「寵物紗廠遊踪」 Pop-up快閃檔限時派狗零食 與毛孩打卡贏獎品

寵物好去處｜南豐紗廠全新「寵物紗廠遊踪」 Pop-up快閃檔限時派狗零食 與毛孩打卡贏獎品

位於荃灣的南豐紗廠是香港其中一個寵物友善場地，向來都受主人及毛孩歡迎。最近它們首推「寵物紗廠遊踪」，讓毛孩成為主角，誠邀一眾毛孩家長帶心愛寵物同遊紗廠，並探索各個景點。另設快閃檔及紗廠農墟，與毛孩打卡更有機會贏得精美獎品！

寵物好去處｜「寵物紗廠遊踪」毛孩打卡

各位主人留意！南豐紗廠首次推出「寵物紗廠遊踪」，太平桶和紗廠天台等地標將成為蓋印據點，更特意為寵物準備了專用打卡位，讓毛孩留下美好回憶。大家可先到地下禮賓部領取地圖，根據指示到各個紗廠地標及商店等為毛孩打卡，蓋印留念。歡迎各位毛孩家長上載寵物的快樂時刻至Instagram，加上Hashtag #TravelAroundTheMillsWithPetstag @themillshk，即可參與「最快樂Pet Pet Instagram Challenge。贏取由南豐紗廠及紗廠好匠IAMMAMAThe uniek Hidden Gems提供的禮劵及豐富獎品。

南豐紗廠首次推出「寵物紗廠遊踪」。

南豐紗廠首次推出「寵物紗廠遊踪」。

寵物好去處｜「寵物紗廠遊踪」商店優惠 消費滿$500換限定貼紙

南豐紗廠指定商店亦會於活動期間推出一系列優惠，包括IAMMAMAHidden Gems等。活動期間，訪客於紗廠消費滿港幣$500或以上，憑即日消費單據(最多兩張)，即可免費獲贈【寵物紗廠遊踪限定貼紙】一張，數量有限，換完即止。

另外，紗廠邀請到寵物品牌Buddy Bites作快閃Pop-upBuddy Bites的三輪車會於71617日在紗廠停泊，期間更會派發天然無添加的狗零食與狗糧。

換領詳情：

日期：202271日至87
時間：早上10時至晚上10
地圖領取處：南豐紗廠 - 紗廠坊地下禮賓部

即睇全部商店優惠！

IAMMAMA：購物滿 HK$250，全單 9 折優惠 (STONE COFFEE 及咖啡產品除外) IAMMAMA：參與寵物紗廠遊踪活動及登記成為 IAMMAMA 會員，即獲即沖味增湯包 2 包。 Hiddem Gem：顧客自備容器以裸買形式購買寵物零食、美容用品以及寵物保健品，可享9折優惠。 The uniek：顧客可到店內參與抽獎，獎品包括不同價值之現金券，更有機會獲得大獎Humble One枱燈一盞，點綴家裡的氣氛。 Petisan：於Petisan消費並參與寵物紗廠遊踪活動的顧客均可到店內參與抽獎，獎品包括毛孩小玩具、零食及現金券等。

同場加映：六月紗廠「綠」悠遊

除了參加寵物紗廠遊踪，南豐紗廠誠邀寵物及主人們參加不同綠色生活主題活動。紗廠聯同香港有機生活發展基金（SEED）於每月的第四個週末，與本地農夫及環保手作團體參與「紗廠農墟」，宣揚綠色飲食模式，大家可以選購本地時令作物，支持本地農業可持續發展，同時認識農作物的「百變」用途。

為宣揚環保概念，由六月起南豐紗廠的農墟市集將會設置「救世軍循環再用計劃」回收站。每月均設有不同主題，例如衣服、家庭電器、玩具等，歡迎您和毛孩帶同家中的舊物品到紗廠回收，給予它們第二生命

地點：南豐紗廠 一樓
日期：730-31日，827-28
924-251029-30日，11 26-27
時間：正午12時至傍晚6

。紗廠聯同香港有機生活發展基金（SEED）於每月的第四個週末，與本地農夫及環保手作團體參與「紗廠農墟」。 。紗廠聯同香港有機生活發展基金（SEED）於每月的第四個週末，與本地農夫及環保手作團體參與「紗廠農墟」。 。紗廠聯同香港有機生活發展基金（SEED）於每月的第四個週末，與本地農夫及環保手作團體參與「紗廠農墟」。
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