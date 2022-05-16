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2022-05-16 16:30:00

寵物好去處｜新都會廣場「DOGA大師班」5大搞怪打卡位 帶毛孩打卡做慈事 即送禮品包

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寵物好去處｜新都會廣場「DOGA大師班」5大搞怪打卡位 帶毛孩打卡做慈事 即送禮品包

寵物好去處｜新都會廣場「DOGA大師班」5大搞怪打卡位 帶毛孩打卡做慈事 即送禮品包

各位愛寵之人請注意！由即日起至717日起，「DOGA大師班」登陸新都會廣場。商場一共設有5個不同打卡位，讓主人可以與狗狗們打卡拍照。將照片上載在社交平台，商場會捐贈狗糧予動物英雄聯盟及阿棍屋作慈善用途，參加者更可以獲得豐富禮品，做善事之餘更有禮物收！

寵物好去處｜5大搞鬼汪星人瑜伽打卡位 特設寵物設施方便主人+毛孩

商場以汪星人為主題，設有一共5個不同汪星人瑜伽打卡位，商場L4有齊4米巨犬柴柴、圓滾滾法鬥、小短腿哥基，一次過可以打齊卡！ L3則有空中瑜伽法鬥，單腳放在瑜伽球上，秀出「圓」美平衡的優美體態！入夜後，建議大家可到L4夜光空中平台，兩邊平台分別擺放了幾組以歐陸簡約設計的發光打卡位，讓你盡情由下午玩到傍晚！

為了方便一眾主人及毛孩，新都會廣場亦悉心為毛孩準備了一系列寵物設施，包括寵物車及袋借用服務、寵物外出清潔用品、狗帶、寵物急救包等，另外更設置Dog Parking及便便收集筒，非常便利！

即睇5大打卡位！

商場以汪星人為主題，設有一共5個不同汪星人瑜伽打卡位。 L4－4米高巨犬柴柴 L4－圓滾滾法鬥 L4－小短腿哥基 L3－空中瑜伽法鬥 L4－夜光空中平台 L4－夜光空中平台

寵物好去處｜與毛孩打卡做慈事 即送豐富禮品包

活動期間，除了可以到「DOGA大師班」影相打卡外，大家也可幫忙做善事！商場首次聯乘本地兩間著名非牟利動物組織—動物英雄聯盟及阿棍屋，主人只要拍攝一張有寵物在旁陪伴、監督或者發呆看著你做運動的照片。或者帶同寵物親臨現場與狗狗瑜伽大師合照打卡，之後上載到個人FacebookInstagram （分享對象必須設置為公開），並Check in新都會廣場及加上活動指定標籤：#DOGAMASTERCLASS #ONESTEPONEPAW，新都會廣場便會捐出HKD$202KG狗糧予動物英雄聯盟及阿棍屋作慈善用途，上載合照次數不限，與寵物持續做善事彰顯愛心！

一眾參與活動的毛孩們，更可獲得由多個寵物品牌贊助的豐富禮品包以作獎勵，其中有屈臣氏寵物藥妝、Pet Line、位元堂寵物保健系列「位您寵」及鮮食煮意等。禮品包包括寵物最愛的保健健康零食及「位您寵」福袋、毛孩必備的玩具及高營養價值的鮮食包等。簡簡單單既可做善事，又可獲得小禮物，一舉兩得！

 

新都會廣場「DOGA大師班」

活動日期：

即日起至717

活動時間：

上午10時至晚上10

活動地點：

新都會廣場L3 - L4露天廣場
將照片上載在社交平台，商場會捐贈狗糧予動物英雄聯盟及阿棍屋作慈善用途。 參加者更可以獲得豐富禮品，做善事之餘更有禮物收！ 為了方便一眾主人及毛孩，新都會廣場亦悉心為毛孩準備了一系列寵物設施。

寵物好去處｜同場加映一年一度Beauty Fest 最高賞你HKD$550優惠贈券

與毛孩打卡後，主人可到新都會廣場逛街入手心儀商品，維持一整天好心情！由即日起至202267日，新都會廣場推出年度Beauty Fest三重賞優惠，The Point會員於場內商戶即日消費滿指定金額，即賞你優惠贈券組合，當中包括美容及服裝現金券等；除此之外，於指定美容商戶消費更有額外獎賞，最高賞你總值HK$550優惠贈券！

Beauty Fest優惠獎賞

獎賞一

消費滿HK$2,000送：

HK$100贈券組合

HK$100指定商戶購物贈券

 

HK$100特選商戶購物贈券

獎賞二

消費滿HK$5,000送：

HK$250贈券組合

HK$100新地商場贈券＋HK$150指定商戶購物贈券

HK$250特選商戶購物贈券

獎賞三

美妝任務加碼賞：

於下列指定商戶即日以電子貨幣累積消費滿HK$800

即送HK$50美容電子立減券

BIODERMACANVASCLINIQUEETUDE HOUSEinnisfreeL'OccitaneM·A·CMI MING MARTMINT ORGANICSNapura & Beverly HillsSmart Beauty CosmeticsTHANNThe Body ShopL'Espace YonKaYVES ROCHER

於下列指定商戶即日以電子貨幣累積消費滿HK$1,500

即送HK$150美容電子立減券

CLARINSEstée LauderFANCLJurliqueKiehl'sLancômeLANEIGE

SHISEIDOSK-II
由即日起至2022年6月7日，新都會廣場推出年度Beauty Fest三重賞優惠 The Point會員於場內商戶即日消費滿指定金額，即賞你優惠贈券組合
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