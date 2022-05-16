寵物好去處｜新都會廣場「DOGA大師班」5大搞怪打卡位 帶毛孩打卡做慈事 即送禮品包

各位愛寵之人請注意！由即日起至7月17日起，「DOGA大師班」登陸新都會廣場。商場一共設有5個不同打卡位，讓主人可以與狗狗們打卡拍照。將照片上載在社交平台，商場會捐贈狗糧予動物英雄聯盟及阿棍屋作慈善用途，參加者更可以獲得豐富禮品，做善事之餘更有禮物收！

寵物好去處｜ 5 大搞鬼汪星人瑜伽打卡位 特設寵物設施方便主人 + 毛孩 商場以汪星人為主題，設有一共5個不同汪星人瑜伽打卡位，商場L4有齊4米巨犬柴柴、圓滾滾法鬥、小短腿哥基，一次過可以打齊卡！ 而L3則有空中瑜伽法鬥，單腳放在瑜伽球上，秀出「圓」美平衡的優美體態！入夜後，建議大家可到L4夜光空中平台，兩邊平台分別擺放了幾組以歐陸簡約設計的發光打卡位，讓你盡情由下午玩到傍晚！ 為了方便一眾主人及毛孩，新都會廣場亦悉心為毛孩準備了一系列寵物設施，包括寵物車及袋借用服務、寵物外出清潔用品、狗帶、寵物急救包等，另外更設置Dog Parking及便便收集筒，非常便利！ 即睇 5 大打卡位！

寵物好去處｜與毛孩打卡做慈事 即送豐富禮品包 活動期間，除了可以到「DOGA大師班」影相打卡外，大家也可幫忙做善事！商場首次聯乘本地兩間著名非牟利動物組織—動物英雄聯盟及阿棍屋，主人只要拍攝一張有寵物在旁陪伴、監督或者發呆看著你做運動的照片。或者帶同寵物親臨現場與狗狗瑜伽大師合照打卡，之後上載到個人Facebook或Instagram （分享對象必須設置為公開），並Check in新都會廣場及加上活動指定標籤：#DOGAMASTERCLASS #ONESTEPONEPAW，新都會廣場便會捐出HKD$20及2KG狗糧予動物英雄聯盟及阿棍屋作慈善用途，上載合照次數不限，與寵物持續做善事彰顯愛心！ 一眾參與活動的毛孩們，更可獲得由多個寵物品牌贊助的豐富禮品包以作獎勵，其中有屈臣氏寵物藥妝、Pet Line、位元堂寵物保健系列「位您寵」及鮮食煮意等。禮品包包括寵物最愛的保健健康零食及「位您寵」福袋、毛孩必備的玩具及高營養價值的鮮食包等。簡簡單單既可做善事，又可獲得小禮物，一舉兩得！ 新都會廣場「DOGA大師班」 活動日期： 即日起至7月17日 活動時間： 上午10時至晚上10時 活動地點： 新都會廣場L3 - L4露天廣場

寵物好去處｜同場加映一年一度 Beauty Fest 最高賞你 HKD$550 優惠贈券 與毛孩打卡後，主人可到新都會廣場逛街入手心儀商品，維持一整天好心情！由即日起至2022年6月7日，新都會廣場推出年度Beauty Fest三重賞優惠，The Point會員於場內商戶即日消費滿指定金額，即賞你優惠贈券組合，當中包括美容及服裝現金券等；除此之外，於指定美容商戶消費更有額外獎賞，最高賞你總值HK$550優惠贈券！