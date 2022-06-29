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2022-06-29 15:00:00

寵物好去處｜沙田新城市Pets Park寵物同樂園 3米高柴柴打卡位/10大寵物遊樂設施/慈善寵物派對

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寵物好去處｜沙田新城市Pets Park寵物同樂園 3米高柴柴打卡位/10大寵物遊樂設施/慈善寵物派對

寵物好去處｜沙田新城市Pets Park寵物同樂園 3米高柴柴打卡位/10大寵物遊樂設施/慈善寵物派對

沙田新城市Pets Park寵物同樂園自2020年開幕起，一直深受主人及寵物歡迎，最近更翻新及重新設計整個寵物同樂園，有3米高巨犬柴柴打卡位，並升級10大寵物遊樂設施。於7月更會舉辦「盛夏Puppiesta慈善寵物派對」，主人們可以帶同寵物一起參與工作坊，周末一定不能錯過！

寵物好去處｜首設3米高柴柴 10大寵物遊樂設施全面升級

全新面貌的「Pets Park 寵物同樂園」以大地色調為主，打造自然舒適感，主打的寵物歷奇暢玩區由3米高巨犬柴柴坐陣，並全面升級10大寵物遊樂設施，集打卡、訓練及遊玩於一身。

3米高巨犬柴柴的背後有斜台跑道，歡迎其他狗狗一起盡情奔跑！另外還有涵蓋訓練主子們手腳肌肉的「1.2米高斜台」、訓練跳躍度及反應的「小腳掌踏跳台」、訓練靈敏度的「S形跑連續繞杆」、培訓平衡力的「高低平衡木」等等，讓大家與寵物可以寓訓練於娛樂！

另外，新城市廣場亦在場地新增飲用水機，讓寵物於揮灑汗水後能即時補充水份。亦保留了「寵物便所」沙池，狗狗們玩耍途中若有三急也可解決；而木欄柵外亦特別打造為乘涼休憩空間，以樹木及大葉子造型設計的太陽能戶外座位更提供了手機充電插座，讓主人們隨時為手機叉電！

即睇10大寵物遊樂設施

1.2米高歡跑斜台：由3米高柴柴承載著的「1.2米高斜台」，可訓練寵物們的腳骨力，特別適合小型寵物訓練手腳肌肉。 小腳掌踏跳台：以5個小肉球組成的「小腳掌踏跳台」，可愛度十足之餘亦可訓練寵物跳躍及反應。 跳圈四連環：以4個木架形成的「跳圈四連環」，除了可以訓練手腳肌肉外，更可訓練寵物作出跳圈動作 S形跑連續繞杆：幫助寵物訓練靈敏度，以後左閃右避障礙物均冇難度！ 高低平衡木：特設高低平台訓練上落，讓寵物平衡力Level Up！ 高低平衡木：特設高低平台訓練上落，讓寵物平衡力Level Up！ 木系大型滾輪：想讓萌寵終極放電的話，不能錯過「木系大型滾輪」，滿足它們一顆愛跑、愛運動的心！ 小圓圈踏板：以微斜度訓練寵物後肢的力量。 軟綿綿小球池：愛寵躺上寵物碗，除了外型可愛打卡一流之外，亦可讓毛孩躺著稍作休息。 寵物樓梯：能訓練毛孩腳骨力，久經訓練後除了上落樓梯沒難度外，毛孩亦能跑得更遠。 瓹山窿隧道：跑道上有以三重關卡，最適合熱愛瓹窿瓹罅的萌寵們！

周末限定「盛夏Puppiesta慈善寵物派對」

為慶祝【Pets Park 寵物同樂園】的開幕，新城市廣場特別舉辦一場別開生面的「盛夏Puppiesta慈善寵物市集」期待一眾主寵於7月1日至3日、9日至10日一連兩周末及公眾假期前來參加。內容包括「盛夏Be Cool扮靚站」，有齊打卡必備的草帽、太陽眼鏡、領巾、趣緻頭飾以供借用，主人可以為萌寵扮靚影相。還有夏日潮服飾物市集攤位，帶來各式寵物夏日潮服飾物。

另外亦可以參加DIY手作坊，親手製像真度100%的超Q狗狗頭像「雪條」小食。「雪條」為全天然乳酪小食，所有顏色都是天然蔬果植物色素，可安心給狗狗食用。

 

盛夏Be Cool扮靚站

超Q狗狗頭像「雪條」換領

超Q狗狗頭像「雪條」手作坊

時間：

中午12時至6時

中午12時起至換完即止(每日名額有限，先到先得)

下午3時至4時

參加方法：

追蹤新城市廣場Instagram 帳號(@newtownplazahk)即可借用狗狗服飾打卡裝扮

新登記成The Point會員、追蹤新城市廣場Instagram 帳號(@newtownplazahk)及出示場內任何消費單據即可換領超Q狗狗頭像「雪條」乙支

The Point會員以3,000積分換領超Q狗狗頭像「雪條」手作坊

 
狗狗頭像「雪條」像真度100%！ 「雪條」為全天然乳酪小食。 「盛夏Be Cool扮靚站」有齊打卡必備的服飾。 主人可以為萌寵扮靚影相。 還有夏日潮服飾物市集攤位。

參加「Best Pet KOL大召集」 Dogcation+成為官方宣傳大使

主人們只要由即日起至731日追蹤新城市廣場Instagram官方帳號(@newtownplazahk)，並將短片上載分享至個人公開Instagram帳號並hashtag #newtownplaza#NTPPetsPark，新城市廣場聯同Doctor Pet將從中選出至萌寵物，除可以贏取帝逸酒店的Dogcation一晚住宿外，更可一躍成為新城市廣場官方大使，化身成主角拍攝宣傳短片，而短片更投放至場內大電視及各個樓層的屏幕。

全港首個「動物醫生考牌學前工作坊」 化身動物醫生貢獻社會

廣場特意聯同動物醫生（Doctor Pet）於72日及9日舉辦「動物醫生考牌學前工作坊」，召集一眾有使名感、性格溫馴的人寵搭檔加入動物醫生這個大家庭，透過推行動物輔助活動和動物輔助治療，為病人及有需要人士帶來生理和心理的健康療效，更彰顯動物為人類帶來的貢獻，別具意義。

動物醫生的專業團隊將於現場講解動物醫生的工作內容、每年的報名方法及考核資料，更會傳授考試技巧給狗主，如提升寵物的服從能力、行為指令訓練、社交及情緒訓練等等，讓大家即場善用「Pets Park 寵物同樂園」設施作練習。

日期：72日及79
時間：下午4時至5
報名方法：The Point會員以500積分換領「動物醫生考牌學前工作坊」入場證，憑證即可參加。

動物醫生（Doctor Pet）主理全港首個「動物醫生考牌學前工作坊」 動物醫生（Doctor Pet）主理全港首個「動物醫生考牌學前工作坊」

同場加映：聯乘Snoopy辦慈善活動 善款全數捐予香港愛護動物協會

此外，新城市廣場更會與經典漫畫《Peanuts/ Snoopy》於寵物同樂園舉辦慈善活動。於626日至710日周末期間，凡捐贈指定金額即可獲Take Care with Peanuts主題裝置即影即有拍攝服務及限定精品，而善款將全數捐贈予SPCA香港愛護動物協會，為愛護動物出一分力！

捐贈：

詳情：

捐贈＄20

可獲贈Take Care with Peanuts主題裝置即影即有拍攝服務及Snoopy卡通紙巾乙份

捐贈＄50

可獲贈Take Care with Peanuts主題裝置即影即有拍攝服務、卡通紙巾及Snoopy氣球乙份
凡捐贈指定金額即可獲Take Care with Peanuts主題裝置即影即有拍攝服務。 凡捐贈指定金額即可獲Take Care with Peanuts主題裝置即影即有拍攝服務。 另有限定精品，善款將全數捐贈予SPCA香港愛護動物協會。

新城市廣場【Pet Park 寵物同樂園】

日期：626日起
時間：上午7時至晚上10
地點：新城市廣場11樓戶外平台（近Movie Town

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