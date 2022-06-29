寵物好去處｜沙田新城市Pets Park寵物同樂園 3米高柴柴打卡位/10大寵物遊樂設施/慈善寵物派對

沙田新城市Pets Park寵物同樂園自2020年開幕起，一直深受主人及寵物歡迎，最近更翻新及重新設計整個寵物同樂園，有3米高巨犬柴柴打卡位，並升級10大寵物遊樂設施。於7月更會舉辦「盛夏Puppiesta慈善寵物派對」，主人們可以帶同寵物一起參與工作坊，周末一定不能錯過！

寵物好去處｜首設 3 米高柴柴 10 大寵物遊樂設施全面升級 全新面貌的「Pets Park 寵物同樂園」以大地色調為主，打造自然舒適感，主打的寵物歷奇暢玩區由3米高巨犬柴柴坐陣，並全面升級10大寵物遊樂設施，集打卡、訓練及遊玩於一身。 3米高巨犬柴柴的背後有斜台跑道，歡迎其他狗狗一起盡情奔跑！另外還有涵蓋訓練主子們手腳肌肉的「1.2米高斜台」、訓練跳躍度及反應的「小腳掌踏跳台」、訓練靈敏度的「S形跑連續繞杆」、培訓平衡力的「高低平衡木」等等，讓大家與寵物可以寓訓練於娛樂！ 另外，新城市廣場亦在場地新增飲用水機，讓寵物於揮灑汗水後能即時補充水份。亦保留了「寵物便所」沙池，狗狗們玩耍途中若有三急也可解決；而木欄柵外亦特別打造為乘涼休憩空間，以樹木及大葉子造型設計的太陽能戶外座位更提供了手機充電插座，讓主人們隨時為手機叉電！ 即睇 10 大寵物遊樂設施

周末限定「盛夏 Puppiesta 慈善寵物派對」 為慶祝【Pets Park 寵物同樂園】的開幕，新城市廣場特別舉辦一場別開生面的「盛夏Puppiesta慈善寵物市集」期待一眾主寵於7月1日至3日、9日至10日一連兩周末及公眾假期前來參加。內容包括「盛夏Be Cool扮靚站」，有齊打卡必備的草帽、太陽眼鏡、領巾、趣緻頭飾以供借用，主人可以為萌寵扮靚影相。還有夏日潮服飾物市集攤位，帶來各式寵物夏日潮服飾物。 另外亦可以參加DIY手作坊，親手製像真度100%的超Q狗狗頭像「雪條」小食。「雪條」為全天然乳酪小食，所有顏色都是天然蔬果植物色素，可安心給狗狗食用。 盛夏Be Cool扮靚站 超Q狗狗頭像「雪條」換領 超Q狗狗頭像「雪條」 手作坊 時間： 中午12時至6時 中午12時起至換完即止(每日名額有限，先到先得) 下午3時至4時 參加方法： 追蹤新城市廣場Instagram 帳號(@newtownplazahk)即可借用狗狗服飾打卡裝扮 新登記成The Point會員、追蹤新城市廣場Instagram 帳號(@newtownplazahk)及出示場內任何消費單據即可換領超Q狗狗頭像「雪條」乙支 The Point會員以3,000積分換領超Q狗狗頭像「雪條」手作坊

參加「 Best Pet KOL 大召集」 羸 Dogcation+ 成為官方宣傳大使 主人們只要由即日起至7月31日追蹤新城市廣場Instagram官方帳號(@newtownplazahk)，並將短片上載分享至個人公開Instagram帳號並hashtag #newtownplaza及#NTPPetsPark，新城市廣場聯同Doctor Pet將從中選出至萌寵物，除可以贏取帝逸酒店的Dogcation一晚住宿外，更可一躍成為新城市廣場官方大使，化身成主角拍攝宣傳短片，而短片更投放至場內大電視及各個樓層的屏幕。 全港首個「動物醫生考牌學前工作坊」 化身動物醫生貢獻社會 廣場特意聯同動物醫生（Doctor Pet）於7月2日及9日舉辦「動物醫生考牌學前工作坊」，召集一眾有使名感、性格溫馴的人寵搭檔加入動物醫生這個大家庭，透過推行動物輔助活動和動物輔助治療，為病人及有需要人士帶來生理和心理的健康療效，更彰顯動物為人類帶來的貢獻，別具意義。 動物醫生的專業團隊將於現場講解動物醫生的工作內容、每年的報名方法及考核資料，更會傳授考試技巧給狗主，如提升寵物的服從能力、行為指令訓練、社交及情緒訓練等等，讓大家即場善用「Pets Park 寵物同樂園」設施作練習。 日期：7月2日及7月9日

時間：下午4時至5時

報名方法：The Point會員以500積分換領「動物醫生考牌學前工作坊」入場證，憑證即可參加。

同場加映：聯乘 Snoopy 辦慈善活動 善款全數捐予香港愛護動物協會 此外，新城市廣場更會與經典漫畫《Peanuts/ Snoopy》於寵物同樂園舉辦慈善活動。於6月26日至7月10日周末期間，凡捐贈指定金額即可獲Take Care with Peanuts主題裝置即影即有拍攝服務及限定精品，而善款將全數捐贈予SPCA香港愛護動物協會，為愛護動物出一分力！ 捐贈： 詳情： 捐贈＄20 可獲贈Take Care with Peanuts主題裝置即影即有拍攝服務及Snoopy卡通紙巾乙份 捐贈＄50 可獲贈Take Care with Peanuts主題裝置即影即有拍攝服務、卡通紙巾及Snoopy氣球乙份