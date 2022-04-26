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2022-04-26 18:00:00

寵物好去處｜盤點全港寵物友善商場 狗狗都入得室內！

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寵物好去處｜盤點全港寵物友善商場 狗狗都入得室內！

寵物好去處｜盤點全港寵物友善商場 狗狗都入得室內！

隨著社交距離措施放寬，香港市民都急不及待外出放電。家中有主子的你，除了帶狗狗到戶外放電之外，香港亦有不少寵物友善商場，歡迎主人與狗狗一起進入室內。以下為大家全港多間寵物友善商場介紹，港九新界都有，部分商場更容許狗狗落地行走，毛孩周末又有多個好去處！

寵物友善商場｜赤柱廣場

不少於假日都會選擇到赤柱遊玩，而赤柱廣場容許狗狗於商場落地行走，更可以進入大部分的商店，不過建議主人仍需要為毛孩戴上狗繩及口罩。場內的大部分餐廳及廁所外都設有Dog Parking，可方便主人暫放狗狗。而赤柱廣場更不時會舉辦以寵身為主題的活動，如狗狗瑜伽等，更設有打卡位，有興趣的主人們可留意商場官方資訊！

地址：赤柱佳美道23

。而赤柱廣場更不時會舉辦以寵身為主題的活動，如狗狗瑜伽等 (instagram @tinacyoga) 。而赤柱廣場更不時會舉辦以寵身為主題的活動，如狗狗瑜伽等 (instagram @tinacyoga) 赤柱廣場容許狗狗於商場落地行走 (instagram @shiba.ebii_) 赤柱廣場容許狗狗於商場落地行走 (instagram @sherman_lsm) 。而赤柱廣場更不時會舉辦以寵身為主題的活動，如狗狗瑜伽等 (instagram @tinacyoga)

寵物友善商場｜荔枝角 D2 Place

位於荔枝角的D2 Place同樣歡迎寵物進場，不過寵物不準落地，只可以用手抱、寵物車或寵物袋的形式進入商場範圍。商場內設有不同寵物商店，包括地下的日式寵物超市「Pet Koi Ko」，裡面可以買到不同類型寵物用品。

另外商場亦設有「寵物專區」，提供寵物清潔用品及不同輔助工具。主人更可以帶毛孩到天台花園的「寵物共享」休憩空間，讓毛孩可以盡情放電。

地址：荔枝角長義街9

位於荔枝角的D2 Place同樣歡迎寵物進場，不過寵物不準落地。 (instagram @daudaushibagirl) 主人更可以帶毛孩到天台花園的「寵物共享」休憩空間。 (instagram @siuyuen_siuyuk) 商場不時設打卡位，讓毛孩們可以與主子留下美好回憶。 (instagram @minibichon_gote.gaeta_) 主人更可以帶毛孩到天台花園的「寵物共享」休憩空間。 (instagram @milktea.shibaaa) 主人更可以帶毛孩到天台花園的「寵物共享」休憩空間。 (instagram @luke.babylulu_.shibaaa)

寵物友善商場｜荃灣 南豐紗廠

荃灣的南豐紗廠除了是文青必去熱點外，更是寵物與主人的聚腳地，工廈經過活化及改建後有大空地讓不同毛孩隨意奔跑。此外商場內亦有不少寵物餐廳，可讓毛孩們一起用餐。而天台亦有露天花園，周末休憩玩樂一流！

地址：荃灣白田壩街45

南豐紗廠是寵物與主人的聚腳地。 (instragram @mr.midnight.cat_) 有大空地讓不同毛孩隨意奔跑。(instragram @croissant_1122) 場內有不少寵物餐廳可讓毛孩們一起用餐。(instagram @dirty.bichonfrise) 場內有不少寵物餐廳可讓毛孩們一起用餐。(instagram @kitty_kkchan) 有大空地讓不同毛孩隨意奔跑。(instragram @croissant_1122)

寵物友善商場｜淺水灣The Pulse

淺水灣同屬周末必去熱點之一，除了去沙灘之外，The Pulse是另外一個以寵物友善聞名的商場。毛孩們可以隨意在商場落地行走，更不時都設有打卡位，可以讓毛孩與主人留下回憶。雖然大部分商戶歡迎寵物內進，但建議主人仍需要為毛孩戴上狗繩，特別是中、大型犬，以保障安全。

地址：淺水灣海灘道28

毛孩專用遊樂場。(instagram @dongdong.yorkie) 毛孩們可以隨意在商場落地行走(instagram @corgi_thecowsfamily) 毛孩專用遊樂場。(instagram @little_pipi_g) 毛孩們可以隨意在商場落地行走(instagram @bear_bear_b_b) 毛孩專用遊樂場。(instagram @denggoh.the_.frenchie)

寵物友善商場｜新蒲崗 Mikiki

新蒲崗 Mikiki同樣深受主人及毛孩歡迎，除了可讓狗狗在商場落地行走之外，亦提供不同寵物服務，例如可租用約20架寵物車、免費口罩及尿墊等，非常十體貼。但狗狗必須配戴不長於1.5米的狗繩及口罩，亦不能進入超市。進入商戶前最好先詢問意願才可進入。

地址：新蒲崗太子道東638

新蒲崗 Mikiki同樣可租用約寵物車。(instagram @hereismido) 新蒲崗 Mikiki可讓狗狗在商場落地行走。(instagram @lala_pompom05) 新蒲崗 Mikiki可讓狗狗在商場落地行走。(instagram @boocorgi) 新蒲崗 Mikiki可讓狗狗在商場落地行走。(instagram @ar_lupp) 新蒲崗 Mikiki可讓狗狗在商場落地行走。(instagram @akitamomomo)

寵物友善商場｜尖沙咀 K11 Musea

K11 Musea同樣歡迎毛孩進入，但需要手抱或坐手推車。如果沒有寵物手推車的話，亦可租用商場提供的免費寵物車。部分店舖亦歡迎寵物內進，不過進入前最好先詢問意願才可進入。

地址：尖沙咀梳士巴利道18

K11 Musea部分店舖亦歡迎寵物內進。(instagram @genki_taro_0801) K11 Musea部分店舖亦歡迎寵物內進。(instagram @fayefayedog) K11 Musea部分店舖亦歡迎寵物內進。(instagram @mynunadiary) K11 Musea部分店舖亦歡迎寵物內進。(instagram @taihung_magu) K11 Musea部分店舖亦歡迎寵物內進。(instagram @bichon_beibei_)
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