寵物好去處｜盤點全港寵物友善商場 狗狗都入得室內！

隨著社交距離措施放寬，香港市民都急不及待外出放電。家中有主子的你，除了帶狗狗到戶外放電之外，香港亦有不少寵物友善商場，歡迎主人與狗狗一起進入室內。以下為大家全港多間寵物友善商場介紹，港九新界都有，部分商場更容許狗狗落地行走，毛孩周末又有多個好去處！

寵物友善商場｜赤柱廣場 不少於假日都會選擇到赤柱遊玩，而赤柱廣場容許狗狗於商場落地行走，更可以進入大部分的商店，不過建議主人仍需要為毛孩戴上狗繩及口罩。場內的大部分餐廳及廁所外都設有Dog Parking，可方便主人暫放狗狗。而赤柱廣場更不時會舉辦以寵身為主題的活動，如狗狗瑜伽等，更設有打卡位，有興趣的主人們可留意商場官方資訊！ 地址：赤柱佳美道23號

寵物友善商場｜荔枝角 D2 Place 位於荔枝角的D2 Place同樣歡迎寵物進場，不過寵物不準落地，只可以用手抱、寵物車或寵物袋的形式進入商場範圍。商場內設有不同寵物商店，包括地下的日式寵物超市「Pet Koi Ko」，裡面可以買到不同類型寵物用品。 另外商場亦設有「寵物專區」，提供寵物清潔用品及不同輔助工具。主人更可以帶毛孩到天台花園的「寵物共享」休憩空間，讓毛孩可以盡情放電。 地址：荔枝角長義街9號

寵物友善商場｜荃灣 南豐紗廠 荃灣的南豐紗廠除了是文青必去熱點外，更是寵物與主人的聚腳地，工廈經過活化及改建後有大空地讓不同毛孩隨意奔跑。此外商場內亦有不少寵物餐廳，可讓毛孩們一起用餐。而天台亦有露天花園，周末休憩玩樂一流！ 地址：荃灣白田壩街45號

寵物友善商場｜淺水灣 The Pulse 淺水灣同屬周末必去熱點之一，除了去沙灘之外，The Pulse是另外一個以寵物友善聞名的商場。毛孩們可以隨意在商場落地行走，更不時都設有打卡位，可以讓毛孩與主人留下回憶。雖然大部分商戶歡迎寵物內進，但建議主人仍需要為毛孩戴上狗繩，特別是中、大型犬，以保障安全。 地址：淺水灣海灘道28號

寵物友善商場｜新蒲崗 Mikiki 新蒲崗 Mikiki同樣深受主人及毛孩歡迎，除了可讓狗狗在商場落地行走之外，亦提供不同寵物服務，例如可租用約20架寵物車、免費口罩及尿墊等，非常十體貼。但狗狗必須配戴不長於1.5米的狗繩及口罩，亦不能進入超市。進入商戶前最好先詢問意願才可進入。 地址：新蒲崗太子道東638號