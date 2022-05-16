寵物好去處｜盤點9個寵物公園 港九新界都有！ 中西區海濱長廊、蝴蝶谷道寵物公園

相信不少主人都會在假日的時候，帶家中的毛孩外出散步及放電，其中公園就是不錯的選擇。然而要找到容許寵物內進的公園並不容易，以下為大家介紹港九新界9個寵物公園，大部分都設有完善的寵物設施。主人們一於趁周末帶毛孩去玩耍吧！

港島寵物公園｜山頂寵物公園 山頂向來都是放假必去熱點，公園雖然沒有專屬狗公園，但對寵物友善，因此吸引不少主人帶毛孩來放電。山頂公園以英倫風格為主題，更有大草地，主人們在打卡之餘，狗狗亦可以在一大片草原裡盡情奔跑。 地址：山頂柯士甸山道40號對面

開放時間：24小時

九龍寵物公園｜興華街西遊樂場寵物公園 興華街西遊樂場寵物公園同樣位於深水埗，雖然面積較小，但寵物友善設施方面相當完善。公園分開大型及小型寵物活動區，方便不同體型的狗狗玩樂。另設飲水機和寵物沖洗設施，玩得盡興之餘亦不用怕弄髒。 地址：深水埗興華街西5號

開放時間：每日07:00-23:00

九龍寵物公園｜ D2 Place 寵物公園 D2 Place向來都是一個寵物友善的商場，除了有日式寵物超市及歡迎毛孩內進之外，一期天台亦設有寵物公園讓狗狗可以放電！仿真草地上擺放多款寵物玩樂設施，包括跳環、寵物隧道等等，亦貼心增設沖洗設施供主人為寵物簡單梳洗整理。花園亦設有戶外悠閒桌椅，主人可以放鬆休息兼呼吸新鮮空氣！ 地址：九龍深水埗區長沙灣長義街9號

開放時間：10:00-22:00

新界寵物公園｜彭福公園 彭福公園除了是沙田居民散步好去處之外，更是寵物友善公園，因此超受沙田區內的毛孩和主人歡迎。公園位於沙田馬場內，有廣闊的草地讓狗狗自由奔跑，主人亦可以同時在草地上野餐，一舉兩得！ 地址：沙田區沙田馬場跑道內圍中央

開放時間：非賽馬日 09:00-19:30

新界寵物公園｜環保大道寵物公園 位於將軍澳的環保大道寵物公園，為全港最大的狗公園！公園內有3個寵物專區，設有不同玩樂設施，例如樹洞隧道、障礙圈等。當然少不了狗廁所、狗糞收集箱、寵物沖洗區等，狗狗跑到污糟都可以立即沖涼。公園被大片草地包圍，鄰近將軍澳海濱，主人在放狗之餘，更可以望住海景野餐！ 地址：將軍澳環保大道

開放時間：每日07:00-22:30