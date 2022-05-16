寵物好去處｜盤點9個寵物公園 港九新界都有！ 中西區海濱長廊、蝴蝶谷道寵物公園

相信不少主人都會在假日的時候，帶家中的毛孩外出散步及放電，其中公園就是不錯的選擇。然而要找到容許寵物內進的公園並不容易，以下為大家介紹港九新界9個寵物公園，大部分都設有完善的寵物設施。主人們一於趁周末帶毛孩去玩耍吧！
港島寵物公園｜山頂寵物公園
山頂向來都是放假必去熱點，公園雖然沒有專屬狗公園，但對寵物友善，因此吸引不少主人帶毛孩來放電。山頂公園以英倫風格為主題，更有大草地，主人們在打卡之餘，狗狗亦可以在一大片草原裡盡情奔跑。
地址：山頂柯士甸山道40號對面
開放時間：24小時
港島寵物公園｜鰂魚涌海濱花園
鰂魚涌海濱花園為康文署其中一個狗公園，位於鰂魚涌海濱長廊，有約半公里長的長廊，非常適合狗狗奔跑放電。而且更可以望著維多利亞海景，絕對是與毛孩散步的寵物好去處！公園內設涼亭、座椅及狗糞收集箱，非常方便。
地址：鰂魚涌海裕街
開放時間：24小時
港島寵物公園｜中西區海濱長廊
中西區海濱長廊的上環段同樣設有狗公園，公園內有有大草坪和小食亭，猜狗狗散步之餘更可以順便野餐！內設垃圾桶、狗糞收集箱、洗手設備及狗廁所等寵物友善設施，非常方便。
地址：上環中港道
開放時間：每日24小時
九龍寵物公園｜蝴蝶谷道寵物公園
蝴蝶谷道寵物公園為九龍區內最大的狗公園，面積達7,000平方米！公園亦比其他寵物公園設有更多不同寵物友好設施，如寵物飲水器、狗糞收集箱，亦供毛孩玩樂的模擬排水管道、跳躍圈環等，設計細心！
地址：深水埗蝴蝶谷道2號
開放時間：每日07:00-00:00
九龍寵物公園｜興華街西遊樂場寵物公園
興華街西遊樂場寵物公園同樣位於深水埗，雖然面積較小，但寵物友善設施方面相當完善。公園分開大型及小型寵物活動區，方便不同體型的狗狗玩樂。另設飲水機和寵物沖洗設施，玩得盡興之餘亦不用怕弄髒。
地址：深水埗興華街西5號
開放時間：每日07:00-23:00
九龍寵物公園｜D2 Place寵物公園
D2 Place向來都是一個寵物友善的商場，除了有日式寵物超市及歡迎毛孩內進之外，一期天台亦設有寵物公園讓狗狗可以放電！仿真草地上擺放多款寵物玩樂設施，包括跳環、寵物隧道等等，亦貼心增設沖洗設施供主人為寵物簡單梳洗整理。花園亦設有戶外悠閒桌椅，主人可以放鬆休息兼呼吸新鮮空氣！
地址：九龍深水埗區長沙灣長義街9號
開放時間：10:00-22:00
新界寵物公園｜彭福公園
彭福公園除了是沙田居民散步好去處之外，更是寵物友善公園，因此超受沙田區內的毛孩和主人歡迎。公園位於沙田馬場內，有廣闊的草地讓狗狗自由奔跑，主人亦可以同時在草地上野餐，一舉兩得！
地址：沙田區沙田馬場跑道內圍中央
開放時間：非賽馬日 09:00-19:30
新界寵物公園｜環保大道寵物公園
位於將軍澳的環保大道寵物公園，為全港最大的狗公園！公園內有3個寵物專區，設有不同玩樂設施，例如樹洞隧道、障礙圈等。當然少不了狗廁所、狗糞收集箱、寵物沖洗區等，狗狗跑到污糟都可以立即沖涼。公園被大片草地包圍，鄰近將軍澳海濱，主人在放狗之餘，更可以望住海景野餐！
地址：將軍澳環保大道
開放時間：每日07:00-22:30
新界寵物公園｜新城市廣場寵物公園
沙田新城市廣場1樓戶外平台化身「寵物同樂園」，場內有7大寵物玩樂設施，以木欄柵為界，分為「歷奇區」及「野餐區」兩大區域。木欄柵內的「歷奇區」設有7大寵物遊玩設施，包括打卡斜台、平衡木、寵物隧道，以及貓咪樹屋等，讓寵物能開心暢玩。商場亦推出多項升級服務配套配合寵物公園，包括提供寵物車租借服務等，方便主人在商場購物。
地址：沙田新城市廣場一期一樓戶外平台（近戲院）
開放時間：每日07:00-22:00