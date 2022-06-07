寵物好去處｜與毛孩渡過悠閒時光！5間高評分寵物友善餐廳推薦

隨著香港的疫情逐漸受到控制，便越來越多出門遊玩的機會，雖然仍然未可到海外旅行，但不妨趁著假日與寵物們一起共度悠閒時光！以下就為大家推薦5間高評分寵物友善餐廳，不只可以帶寵物一起用膳，而且餐點都十分高質，讓主人和寵物們都可以舒適地度過假日。

寵物友善餐廳｜合十 (觀塘) 觀塘的工廠大廈林立，因此不少高質餐廳都隱身在工廠大廈之中，而主打西餐的合十便是其中一間。餐廳設有室內和户外區域，兩個區域均歡迎寵物進場，而且以木色和白色為主調，同時擺放各種植物，令空間充滿生氣，雖然處於工廠大廈，但是裝修卻不馬虎。而室外更設有各種帳幕、吊椅等，彷彿身處私人空間之中，特別適合為寵物們拍照留念。飲食方面以西式為主，同時亦有fusion菜式，最特別的是其瀑布蛋糕，用來打卡特別震撼。 地址：觀塘巧明街117號港貿中心2樓201號舖

寵物友善餐廳｜蟲二 (旺角) 不少人都認識位於旺角的西日咖啡屋蟲二，但其實它同時是一間寵物友善餐廳，主人可以攜帶寵物進內用膳，同樣設有室內和室外區域，兩邊都均歡迎動物進場。而蟲二特別受歡迎的原因是其獨特美味的餐點，將日本定食與西式CAFE結合，既可以進食日式漢堡扒、鹽燒鯖魚等日式定食，亦有沙律、農夫包等西式餐點點，一次滿足兩個願望！若果不想進食主食，只去嘆咖啡和甜品亦是不錯的選擇，特別推薦麻糬班戟和厚多士，作為飯後甜點一流！ 地址：旺角上海街618號頂樓

寵物友善餐廳｜KOKO Coffee Roasters (荃灣) 南豐紗廠作為寵物友善空間，裡面的餐廳亦有不少是寵物友善餐廳，若想在紗廠逛街前後稍作休息，KOKO Coffee Roasters便是不錯的選擇。咖啡店KOKO的裝修簡約，以工業和大理石風為主，主打各種自家烘焙咖啡，特別適合愛啡人士！而餐廳亦有各種西式餐點，例如漢堡包、意粉等，更有在韓國大熱的牛角包窩夫，配合KOKO的咖啡飲用就最適合不過，屬假日與寵物們消閒的好去處。 地址：荃灣白田壩街45號南豐紗廠六廠地下G09號舖

寵物友善餐廳｜Chill and Grill (西環) 西環有不少西式餐廳，而位於西環的Chill and Grill便主打歐陸風味，以粉紅色和藍色作為餐廳的主調，仔細一看的話會發現其實電視劇《大叔的愛》亦曾經在這裏取景，因此有不少粉絲專程去朝聖。這間餐廳除了是劇集的取景點外，還是寵物友善餐廳，佔地超過7000尺的空間歡迎寵物們進場，這樣寵物們便可以有更多空間可以走動。在眾多餐點之中，特別推薦肉質鮮嫩的封門柳及足料開胃的西班牙海鮮炒米拉麵，兩款餐點屬於餐廳的主打菜，同時得到不少好評，初次嘗試的話絕對不怕「中伏」！ 地址：西環加多近街57號地舖