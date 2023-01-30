寵物節 綠生活 花婆婆 周末多個好去處

新年伊始，各類展覽復常，本周會展有寵物節、綠色生活博覽會，花婆婆的個人展覽亦在進行中，今個周末多個好去處。

港版草間彌生花婆婆作品展

被藝術界譽為香港版草間彌生和女版曾灶財的花婆婆，像曾灶財一樣，愛在牆壁或地上留下墨寶。13a New Street Art Gallery將聯同太平山街stain+咖啡店舉辦《與花共舞》，展出她逾30幅作品，是次展覽充滿著濃厚新年氣氛，以招財貓及最為人知的花花作品，作為展覽的主軸。

八十歲開始畫家生涯的花婆婆，年輕時已和花結下緣分，她喜歡花，在旺角花墟賣花養活家人。創作媒介不僅限於平面或在畫布上，她喜歡把作品繪畫在不同的日常用品，而它們大多都是被人棄於垃圾站的物品，例如：煮飯用的平底鑊，出外旅行會用到的行李箱，小孩子洗澡時的經典玩伴黃色塑膠鴨子等……

今次展覽時段正值農曆新年，為配合農曆新年的氣氛，花婆婆特別用招財貓、花和人作為主題。招財貓和花一直都是新年的傳統物品，當中寓意着不同的祝福，新一年讓我們都先沐浴於祝福當中。貼地的花婆婆，從她手中可以把被別人拋棄的重現光芒，讓藝術貼近生活，讓藝術在生活中綻放色彩。

《與花共舞》詳情：

展覽日期：即日起至2月12日

地址：香港上環新街13號A地下 13a New Street Art Gallery