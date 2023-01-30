寵物節 綠生活 花婆婆 周末多個好去處

新年伊始，各類展覽復常，本周會展有寵物節、綠色生活博覽會，花婆婆的個人展覽亦在進行中，今個周末多個好去處。
港版草間彌生花婆婆作品展
被藝術界譽為香港版草間彌生和女版曾灶財的花婆婆，像曾灶財一樣，愛在牆壁或地上留下墨寶。13a New Street Art Gallery將聯同太平山街stain+咖啡店舉辦《與花共舞》，展出她逾30幅作品，是次展覽充滿著濃厚新年氣氛，以招財貓及最為人知的花花作品，作為展覽的主軸。
八十歲開始畫家生涯的花婆婆，年輕時已和花結下緣分，她喜歡花，在旺角花墟賣花養活家人。創作媒介不僅限於平面或在畫布上，她喜歡把作品繪畫在不同的日常用品，而它們大多都是被人棄於垃圾站的物品，例如：煮飯用的平底鑊，出外旅行會用到的行李箱，小孩子洗澡時的經典玩伴黃色塑膠鴨子等……
今次展覽時段正值農曆新年，為配合農曆新年的氣氛，花婆婆特別用招財貓、花和人作為主題。招財貓和花一直都是新年的傳統物品，當中寓意着不同的祝福，新一年讓我們都先沐浴於祝福當中。貼地的花婆婆，從她手中可以把被別人拋棄的重現光芒，讓藝術貼近生活，讓藝術在生活中綻放色彩。
《與花共舞》詳情：
展覽日期：即日起至2月12日
地址：香港上環新街13號A地下 13a New Street Art Gallery
上環太平山街2-4號A舖 stain+
查詢：www.13anewstreet.com / fapopofapopo@IG
推崇綠色健康生活的博覽會
全港最大型專門針對環境保健的《LOHAS Expo天然有機綠色生活博覽》，有超過1,000個品牌參與。這個已有10年歷史的活動，一直推崇綠色健康生活態度，以及可持續發展的生活方式，為社會及消費者提供可持續發展產品，包括食品、美容及保健等。
展覽會為期3天，設有多個主題展區及工作坊，展出相關產品或服務，提供一個優質的交流平台，吸引全球各地的行業買家及招徠優質觀眾前來參與。為期3天的博覽會，現場包含多場研討會、廚藝比賽、烹飪示範等活動，是了解綠色有機生活最大型的綠色生活博覽。
《天然有機綠色生活博覽2023》詳情：
日期：2月3至5日(上午11時開始)
地址：香港會議展覽中心Hall 3 FG
票價：$20
查詢：https://lohasexpohk.com/
貓奴 狗奴必朝聖的寵物博覽
一年一度的《香港寵物節Pet Show 2023》，已經鐵定在下月2至5日於香港會議展覽中心Hall 3舉行，這個被譽為寵物界工展會的活動，匯聚全港最多世界知名寵物食品和用品牌的大型展覽，讓所有貓奴、狗奴，可攜帶主子入場盡情購物和欣賞不同的精彩活動。
《香港寵物節》除了寵物食品外，亦有寵物美容院、寵物診所、寵物移民及領養中心等商戶參展，全天候解決貓奴、狗奴及寵物控的各種疑難。此外，除了各參展商外，大會準備了多項活動與比賽，包括寵物美客及競賽，寵物愛好者可攜帶愛寵一同入場，盡情購物和欣賞不同的精彩活動。《香港寵物節》一直提倡「愛護動物，尊重生命」，每年亦邀請多個慈善團體和寵物協會一同參與。設立多個不同類型的講座，教育市民飼養寵物的真正意義。