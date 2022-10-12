寶礦力水特跑步祭11月西九舉行 3公里障礙賽/瑜伽+健身工作坊 仲有COLLAR/RubberBand/pre se音樂舞台

為慶祝日本大塚製藥創業100周年及寶礦力40年，寶礦力水特推出「寶礦力水特跑步祭2022」，由即日起可於網上報名。當日除了3公里障礙賽、5公里賽事外，更有瑜伽及健身工作坊。下午更會舉辦音樂舞台，有COLLAR、RubberBand及per se表現！

5 公里 GO RUN 賽 +3 公里 GO FUN 障礙賽 [email protected] Candy & Ivy 現身打氣 跑步祭焦點必定是「5公里GO RUN賽」及「3公里GO FUN障礙賽」！，只要你年滿12歲，便能透過大會網站報名。其中「5公里GO RUN賽」將於清晨展開，特別設有「5公里個人GO RUN賽」及4人一組的「5公里隊際GO RUN挑戰賽」。參加者於比賽時將會途經西九海旁，一覽維港美景。寶礦力水特代言人COLLAR的兩位隊員Candy以及Ivy，將會於朝早來到比賽現場，為參加者打氣，COLLAR粉絲記住要報名！ 而「3公里GO FUN障礙賽」屬於非競賽活動，專門為希望享受今次祭典氣氛的朋友而設！全長3公里的障礙賽沿途將設有6個項目，包括「Power of Sweat巨型寶礦力水特滑梯」、「爬波堤」、迷宮關卡「藍藍路」等。 暫定起跑時間 5公里個人GO RUN賽+5公里隊際GO RUN挑戰賽：7:45a.m.-9:45a.m. 3公里GO FUN障礙賽[非競賽]：11:00a.m. - 12:29p.m.（實際起跑時間將於領取賽事選手包前公佈）

寶礦力水特跑步祭2022

「5公里個人GO RUN賽」及「3公里GO FUN障礙賽」收費為$350/人，而「5公里隊際GO RUN挑戰賽」為$1,200/一隊四人。由即日起至2022年10月31日，購買正貨寶礦力水特及ion water產品滿HK$30（以單一電子收據計算），於網上報名時上載有效收據照片並於領取選手賽事包時繳交收據正本，即可獲「5公里個人GO RUN賽」、「5公里隊際GO RUN賽」以及「3公里GO FUN障礙賽」HK$30報名費折扣優惠。 為鼓勵更多學生參與這項年度盛事，持有有效全日制學生證的「5公里個人/隊際GO RUN賽」參加者，於網上報名時上載有效全日制學生證相片，並於領取賽事選手包時，出示上傳之有效全日制學生證正本，即可獲HK$30報名費折扣優惠。

40 周年紀念品選手包 每位成功報名參與「5公里GO RUN賽」及「3公里GO FUN障礙賽」的人士，均可獲得「寶礦力水特跑步祭選手賽事包」1個及豐富紀念品，其中包括「寶礦力水特x美津濃」聯乘跑衫1件、「40周年賽事限定布袋」1個、「40周年賽事限定護腕」1個、「寶礦力水特x MaskOn._」聯乘口罩1盒（3個）等。 成功完成賽事，更可獲大會頒發極具紀念價值的「40周年賽事限定完成毛巾」以及「40周年賽事限定完成獎牌」。參加「5公里GO RUN賽」人士可於報名時要求大會簽發成績證明書（HK$35/張），證書將於賽事完結後兩個月內以郵遞方式寄出。另外，參加「5公里GO RUN賽」、「3公里GO FUN障礙賽」、「KEEP WATERING瑜伽/健身工作坊」人士，可以HK$40加購「寶礦力水特ｘ美津濃限量版襪」。每人限購1對，先到先得，額滿即止。

「揮灑汗水力音樂舞台」 COLLAR 5 位成員 +RubberBand+per se 除了賽事外，活動當日下午2點至3點更會舉辦「揮灑汗水力音樂舞台」， 3大音樂單位包括寶礦力水特代言人COLLAR成員Gao、Marf、Day、Sumling、Winka、熱血無限的樂隊RubberBand、二人詩式流行音樂組合per se，為參賽者們出聲打氣！ 表演時間：14:00-15:00