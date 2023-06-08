寶礦力水特跑步祭12月登陸西九文化區 設5公里/3公里賽+瑜伽工作坊 即日起接受報名！

牌寶礦力水特宣佈一年一度本地大型運動盛事「寶礦力水特跑步祭2023」現正開催，將於12月3日（星期日）於西九文化區舉行大型運動盛典，有齊六大重點項目，包括5公里GO RUN個人/隊際賽、3公里GO FUN障礙賽等，即日起接受報名！
「寶礦力水特跑步祭2023」將於12月3日（星期日）於西九文化區舉行大型運動盛典，六大重點項目包括5公里GO RUN個人/隊際賽、3公里GO FUN障礙賽、凝聚汗水力音樂舞台、集結！灑汗挑戰場、KEEP WATERING瑜伽工作坊及運動挑戰站，一同以活力澎拜的姿態投入各類精彩活動，在西九場内盡情揮灑汗水力！同時，萬眾期待的「寶礦力水特跑步祭2023」即日起於https://psrun2023.sportsoho.com開始接受網上報名！
全新打造大型障礙賽—「集結！灑汗挑戰場」
今年全新打造的「集結！灑汗挑戰場」將成為3公里GO FUN障礙賽的終極關卡。挑戰場將設置於場内大草地，並以寶礦力水特標誌設計成爲大型障礙賽，參賽者需挑戰數個障礙關卡，包括經典的3米高巨型滑梯及打卡一流的波波池等機關。集齊跑、跳、爬等各樣體能元素，挑戰一眾健兒的靈敏度！經過早上的障礙賽後，下午更會化身「集結！灑汗挑戰場」，集結更多健兒加入運動行列。
每位成功報名參加跑步賽事或「集結！灑汗挑戰場」之人士可獲贈「賽事限定紀念品」，當中包括【寶礦力水特 x 美津濃】 聯乘跑衫一件、賽事限定完成毛巾一條、賽事限定完成獎牌一個、賽事限定布袋一個、寶礦力水特66克粉末沖劑一包、奧樂蜜C飲品一支、UL‧OS樂‧傲仕健膚沐浴液及保濕液試用裝一套及SOYJOY大豆果滋棒一條 (口味隨機分發)。
而每位參與KEEP WATERING 瑜伽工作坊之參加者，則可獲贈ion water 瑜伽磚兩個 、ion water 阻力帶一條及ion water 500毫升兩支。
收費方面，5公里/3公里賽事為港幣$350；「集結！灑汗挑戰場」為港幣$280；5公里GO RUN 個人賽+「集結！灑汗挑戰場」為港幣$400 (只包含賽事限定紀念品1套)；KEEP WATERING瑜伽工作坊為港幣$160。
寶礦力水特跑步祭2023 活動詳情
日期：2023年12月3日（星期日）
地點：西九文化區
活動時間：7:30a.m. - 5:00p.m.