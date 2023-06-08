寶礦力水特跑步祭12月登陸西九文化區 設5公里/3公里賽+瑜伽工作坊 即日起接受報名！

「寶礦力水特跑步祭2023」將於12月3日（星期日）於西九文化區舉行大型運動盛典，六大重點項目包括5公里GO RUN個人/隊際賽、3公里GO FUN障礙賽、凝聚汗水力音樂舞台、集結！灑汗挑戰場、KEEP WATERING瑜伽工作坊及運動挑戰站，一同以活力澎拜的姿態投入各類精彩活動，在西九場内盡情揮灑汗水力！同時，萬眾期待的「寶礦力水特跑步祭2023」即日起於https://psrun2023.sportsoho.com開始接受網上報名！

全新打造大型障礙賽—「集結！灑汗挑戰場」

今年全新打造的「集結！灑汗挑戰場」將成為3公里GO FUN障礙賽的終極關卡。挑戰場將設置於場内大草地，並以寶礦力水特標誌設計成爲大型障礙賽，參賽者需挑戰數個障礙關卡，包括經典的3米高巨型滑梯及打卡一流的波波池等機關。集齊跑、跳、爬等各樣體能元素，挑戰一眾健兒的靈敏度！經過早上的障礙賽後，下午更會化身「集結！灑汗挑戰場」，集結更多健兒加入運動行列。