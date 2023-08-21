寶礦力水特跑步祭12月登陸西九文化區 跑Online實體化/Jeffrey魏浚笙+Serrini現場Live Show

寶礦力水特跑步祭12月登陸西九文化區 跑Online實體化/Jeffrey+Serrini現場Live Show

寶礦力水特宣佈一年一度本地大型運動盛事「寶礦力水特跑步祭2023」現正開催，將於12月3日（星期日）於西九文化區舉行大型運動盛典，有齊六大重點項目，包括5公里GO RUN個人/隊際賽、3公里GO FUN障礙賽等，即日起接受報名！

寶礦力水特跑步祭12月登陸西九文化區 設5公里/3公里賽+瑜伽工作坊 即日起接受報名！

跑Online實體化！ 3公里GO FUN障礙賽 今年首次破天荒聯乘經典線上遊戲《跑ONLINE》，以汗水力量打造極具寶礦力水特色彩的期間限定遊戲活動《寶礦力水特 跑の寶物祭》，將品牌經典廣告元素融入《跑Online》的遊戲界面與競賽跑道，吸引一眾《跑Online》忠實粉絲回歸賽場。賽場從線上延伸至線下，於現實世界還原童話跑者的國度，將《跑Online》的地圖「穿越」到西九文化區，將本來「3公里GO FUN障礙賽」的障礙物搖身變成實體化的《跑ONLINE》經典關卡，集趣味、娛樂、協作和挑戰於一身。 GO FUN障礙賽全長３公里，每位GO FUN障礙賽參加者化身成「真・TalesRunner」，挑戰以四項《跑Online》地圖為主題的障礙物關卡包括「連環跨欄大激鬥」、「貼地飛天拼圖」、「熔岩競走之地 」及 「童話生存大步走」（當中將有遊戲經典角色「章魚爸爸」、「章魚媽媽」、「大白鯊」及「蜥蜴叔叔」迎接每位跑者）。

另有「5公里GO RUN賽」，依舊於清晨7時半展開，分設「５公里個人GO RUN賽」及4人1組的「5公里隊際GO RUN賽」，今年特別增設「寶礦力水特跑步祭大大步挑戰」，參加者可於報名系統中輸入相關個人資料，並登記參加「寶礦力水特跑步祭2023大大步挑戰」。任何參加者於寶礦力水特跑步祭2023──5公里GORUN個人賽中的個人成績比其於寶礦力水特跑步祭2022快一分鐘或以上，將可獲得寶礦力水特跑步祭2024 HK$50電子優惠券。 由即日起至2023年10月31日，購買任何正貨寶礦力水特及ion water產品*滿HK$30 （以單一電子收據計算），於網上報名時上載有效收據照片並於領取賽事限定紀念品時繳交收據正本，即可獲「５公里個人GO RUN賽」、「５公里隊際GO RUN賽」以及「3公里GO FUN障礙賽」HK$30報名費折扣優惠。為鼓勵更多學生參與這項年度盛事，持有有效全日制學生證的參加者，於網上報名時上載有效全日制學生證相片，並於領取賽事限定紀念品時，出示上傳之有效全日制學生證正本，即可獲HK$30報名費折扣優惠。

全新打造大型障礙賽—「集結！灑汗挑戰場」 今年全新打造的「集結！灑汗挑戰場」設置於西九文化區的大草地上，活動將於早上10時半起開放予參加者挑戰，直至黃昏（集結！灑汗挑戰場圖片請參閱附件一）。以寶礦力水特元素作設計主題，當中參賽者需挑戰６大關卡，考驗個人技能與團隊合作精神，包括： (1) 體能與腦力雙重考驗的寶礦力水特藍白波波池──「他媽波池」 (2) 需要匍匐前進的放大版罐裝寶礦力水特之訓練陣地──「爬一半罐」)、 (3) 挑戰膽量的超長、高速充氣滑梯「極速流動POWE'R OF SWEAT」、 (4) 鍛鍊耐力與彈跳力的「波多零角」、 (5) 四人團戰系列- 為鍛鍊團隊精神特製的寶礦力水特超大號鞋「我們與跌的距離」﹑ (6) 四人團戰系列- 考驗手腦協調的「碌友SSS」

寶礦力水特跑步祭 過往比賽照片

KEEP WATERING 瑜伽秘密花園 此外，大會更邀請到四位專業瑜伽導師於當日不同時段在「KEEP WATERING瑜伽秘密花園」開班教授戶外瑜伽，當中課程有結合力量的亦有放鬆伸展的，大家可因應自己喜愛的導師及能力，挑選適合自己的瑜伽課，一同遠離城市的煩囂，走出戶外感受靜謐大自然，開啟45分鐘身心靈放鬆之旅，讓身心重回平衡，擁抱零焦慮生活的「鬆」。 16歲或以上人士均可透過大會網站 （https://psrun2023.sportsoho.com/zh-hant）報名參加8個工作坊，每名參加者只需以HK$160報名即可參加長約45分鐘的工作坊1節。成功報名人士即可獲贈ion water瑜伽磚2個、ion water阻力帶1條，以及2支低糖低卡ion water 500毫升，予參加者放鬆身心的同時，為生活送上一點比水更補水的小確幸。為考量衛生與安全，建議自備私家瑜伽墊。

KEEP WATERING 瑜伽工作坊專業教練團

每位成功報名參加跑步賽事或「集結！灑汗挑戰場」之人士可獲贈「賽事限定紀念品」，當中包括【寶礦力水特 x 美津濃】 聯乘跑衫一件、賽事限定完成毛巾一條、賽事限定完成獎牌一個、賽事限定布袋一個、寶礦力水特66克粉末沖劑一包、奧樂蜜C飲品一支、UL‧OS樂‧傲仕健膚沐浴液及保濕液試用裝一套及SOYJOY大豆果滋棒一條 (口味隨機分發)。 而每位參與KEEP WATERING 瑜伽工作坊之參加者，則可獲贈ion water 瑜伽磚兩個 、ion water 阻力帶一條及ion water 500毫升兩支。 參加「5公里GO RUN賽」人士可於報名時要求大會簽發成績證明書（HK$35/張），證書將於賽事完結後兩個月內以郵遞方式寄出。另外，所有參加者均可以與填寫報名表格時選擇以活動優惠價 HK$500 購買「寶礦力水特聯乘Doughnut 跑步祭限量版Pyramid」(圖片請參閱附件五)。每人最多限購2 個，先到先得，額滿即止。

汗水力無限POWE'R OF SWEAT音樂舞台 Serrini+Jeffrey 魏浚笙 登場 寶礦力水特集結四個新生表演單位合力打造「汗水力無限POWE'R OF SWEAT音樂舞台 」，由寶礦力水特香港首位男代言人Jeffrey魏浚笙聯同一眾活力唱將，包括真美歌姬Serrini、日系偶像女團乙女新夢及香港熱血樂隊ToNick帶來迥然不同的音樂演出，於渾厚與溫婉的歌聲間交織，搭配活力跳唱與樂隊的澎湃激昂，呈現不同類型的音樂，在炙熱舞台上揮灑汗水力綻放光芒之餘，亦為參賽者們吶喊打氣！

汗水力無限POWE'R OF SWEAT音樂舞台

POWE'R OF SWEAT 運動競技 挑戰站 除了跑步外，今次亦設有「POWE'R OF SWEAT 運動競技」，挑戰站設有4個小型運動遊戲挑戰，包括考驗眼界的「轉身射個六分波」、考驗快、狠、準的「秒速入洞」、考驗手眼協調的「打寶齡」及考驗合拍默契的「躲避盤大亂鬥」，每完成一項挑戰更即送上別注小禮物一份，為盡情灑汗的時刻留下紀念！灑汗之旅怎能止於衝過終點的一刻，於衝線後繼續於場內大草地上挑戰各個小型運動遊戲，全方位激發運動細胞。

POWE'R OF SWEAT 運動競技挑戰站