寶礦力水特跑步祭2024開放報名 12月1科學園舉行 全新主題障礙賽+運動競技遊戲

「寶礦力水特跑步祭2024」回歸！今屆將於12月1日舉行，重返香港科學園。今年有全新主題GOFUN障礙賽，10公里GO RUN個人、隊際賽亦回歸賽程，由即日起於官方網站正式報名，更有早鳥優惠。即睇詳情！

「寶礦力水特跑步祭2024」以「學園祭」為主題登場，源自中學四社制度，巧心設計四大社「川」、「浪」、「海」和「滝」。參加者於報名時可自選加入其中一社，每項運動競技遊戲設龍虎榜，以參加者挑戰遊戲的成績排名，首4名勝出者亦可為所屬社獲得分數，而累積最高分數之社即可奪得「寶礦力水跑步祭2024社祭總冠軍」及全社福利—每位社員將可獲得寶礦力水特跑步祭2025港幣$50電子優惠券。

於7月25日前可享早鳥優惠價$300報名各項跑步項目，由7月26日起購買任何正貨寶礦力水特及ion water產品滿港幣$30或於報名時上載有效全日制學生證，即可享有港幣$30報名費折扣優惠，誠意邀請各校青春熱血學生參加！