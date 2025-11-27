寶礦力水特跑步祭2025 首度聯乘ASICS推出限量選手包！JACE /Lolly Talk 登陸舞台 瑜伽體驗/動感彈床

(11月27日更新) 鑒於大埔發生的重大事故及安全考量，香港大塚製藥有限公司宣布取消原定於2025年11月30日舉行的「寶礦力水特跑步祭2025」，以便集中社會資源，優先處理救援及善後工作。對此帶來不便，深感抱歉，並衷心感謝各方體諒與支持。主辨方表示，正積極與各有關單位協調，以確定補賽日期，請密切留意大會官方網站及社交媒體平台，將盡快公布相關的最新安排。

年度矚目運動盛事「寶礦力水特跑步祭2025」將於11月30日香港科學園舉行，今年以「THE FUTURE NEEDS SWEAT」為主題，號召各位迎接未來挑戰！今屆跑步祭將更首度跨界與日本知名運動服裝品牌ASICS聯乘，推出限量選手包。更與音樂串流平台 KKBOX打造「灑汗音樂會」，JACE陳凱詠聯同歌手Arvin曾傲棐、女團Lolly Talk與樂隊ROVER接力上陣。更有多個挑戰體驗，包括雙人瑜伽、普拉提及動感彈床等，不可錯過參加本地市集入手特色手作，即睇詳情！