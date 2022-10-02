寶礦力水特進駐香港40周年激賞幸運祭 送雙人來回大阪機票、PS5、別注版COLLAR海報

今年是日本大塚製藥創業100周年，旗下寶礦力水特亦進駐香港40周年，品牌特別推出「寶礦力水特40周年激賞幸運祭」，為幸運的寶礦力水特支持者，送上大阪雙人商務客艙機票，以及別注版非賣品寶礦力水特X COLLAR海報。
由即日至10月31日，凡購買正貨寶礦力水特或ion water產品滿$30或以上，即可參加「寶礦力水特40周年激賞幸運祭」抽獎，贏取總值高達13萬港元豐富獎品，參加次數愈多，中獎機會愈高。獎品包括香港航空雙人香港來回大阪商務客艙機票一套（價值$51,020，名額1個）、香港航空雙人香港來回大阪經濟客艙機票一套（價值$28,960，名額1個），香港電車紅色/綠色古典派對電車兩小時免費租用一次（價值$5,000，名額2個）。活動亦會送出粉絲必備的別注版寶礦力水特X COLLAR海報一套（非賣品，名額40個），一套10張海報，包括COLLAR成員個人海報以及全團合體海報。
活動其餘獎品包括PlayStation 5一部（價值$3,980，名額4個）、TERN LINK A7折疉車一部（價值$2,980，名額2個）、Fujifilm instax mini 11即影即有相機一部（價值850，名額4個）及寶礦力水特滑板一塊（價值1,000，名額20個）。
活動日期：
購買正貨寶礦力水特或ion water產品日期：即日至2022年10月31日
截止參加抽獎日期：2022年11月1日下午11時59分
參加辦法：
凡於活動期間購買正貨寶礦力水特或ion water產品滿$30或以上，即可到官方網站https://www.pocarisweat.hk/luckydraw/，上載個人資料及單據副本，合資格者即獲參加抽獎資格，贏取豐富獎品。