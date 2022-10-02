寶礦力水特進駐香港40周年激賞幸運祭 送雙人來回大阪機票、PS5、別注版COLLAR海報

今年是日本大塚製藥創業100周年，旗下寶礦力水特亦進駐香港40周年，品牌特別推出「寶礦力水特40周年激賞幸運祭」，為幸運的寶礦力水特支持者，送上大阪雙人商務客艙機票，以及別注版非賣品寶礦力水特X COLLAR海報。

由即日至10月31日，凡購買正貨寶礦力水特或ion water產品滿$30或以上，即可參加「寶礦力水特40周年激賞幸運祭」抽獎，贏取總值高達13萬港元豐富獎品，參加次數愈多，中獎機會愈高。獎品包括香港航空雙人香港來回大阪商務客艙機票一套（價值$51,020，名額1個）、香港航空雙人香港來回大阪經濟客艙機票一套（價值$28,960，名額1個），香港電車紅色/綠色古典派對電車兩小時免費租用一次（價值$5,000，名額2個）。活動亦會送出粉絲必備的別注版寶礦力水特X COLLAR海報一套（非賣品，名額40個），一套10張海報，包括COLLAR成員個人海報以及全團合體海報。