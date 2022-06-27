寶礦力水特40周年 x COLLAR 限量特典卡登場 漫畫版本可合拼成完整畫作

8位團員8個主題

「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」共有8款，以8位團員穿上品牌標誌性的藍白色造型，並以她們的不同面向作為主題，包括Marf的非凡力、Gao的領導力、Day的變幻力、Soching的親和力、Candy的折射力、Winka的穿透力、Ivy的綻放力、Sumling的堅毅力，在夏日展現活力。

限量特典卡的另一面是8位團員的少女漫畫形象，8張獨立作品更可以合拼成為完整畫作。作品由本地新晉二人插畫團隊FAF(FINGER AND FISH)創作，貫徹鮮艷顏色、漫畫元素為主調的獨有藝術風格。特典卡將於7月1日起換領，各位COLLAR或FAF的支持者不要錯過。