寶礦力水特40周年 x COLLAR 限量特典卡登場 漫畫版本可合拼成完整畫作

寶礦力水特早前委任COLLAR成代言人，並於今個夏天與COLLAR再度聯手，推出「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」，將COLLAR不同成員的獨特一面，灌注於特典卡中。寶礦力水特邀來本地新晉插畫團隊FAF為COLLAR創作漫畫造型，將團員化身成漫畫形象，各位COLLAR粉絲不要錯過！
8位團員8個主題
「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」共有8款，以8位團員穿上品牌標誌性的藍白色造型，並以她們的不同面向作為主題，包括Marf的非凡力、Gao的領導力、Day的變幻力、Soching的親和力、Candy的折射力、Winka的穿透力、Ivy的綻放力、Sumling的堅毅力，在夏日展現活力。
限量特典卡的另一面是8位團員的少女漫畫形象，8張獨立作品更可以合拼成為完整畫作。作品由本地新晉二人插畫團隊FAF(FINGER AND FISH)創作，貫徹鮮艷顏色、漫畫元素為主調的獨有藝術風格。特典卡將於7月1日起換領，各位COLLAR或FAF的支持者不要錯過。
「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」活動詳情
|活動日期：2022年7月1日起（送完即止）
|獲取方法(1)：於以下指定零售點購買任何寶礦力水特或ion water產品滿$30，即可獲贈「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」乙張。先到先得，送完即止。
|獲取方法(2)：於以下指定零售點購買寶礦力水特1.5公升2支推廣裝或350毫升6支推廣裝，即可隨產品獲贈「寶礦力水特40周年X COLLAR限量特典卡」乙張。先到先得，送完即止。
|指定零售點：7-11便利店、OK便利店、VanGO便利店
|指定零售點：百佳超級市場/ 惠康超級市場/ AEON超級市場/ 一田超級市場/ Home+/ 大昌食品專門店/佳寶食品超級市場(更多零售點將會陸續更新，詳情請留意寶礦力水特官方網站)