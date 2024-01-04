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生活
2024-01-04 18:07:19

封門柳牛扒$308起 中環阿根廷扒房TANGO歎正宗阿根廷靚牛

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中環扒房｜中環歎正宗阿根廷靚牛 阿根廷扒房TANGO 封門柳牛扒$308起

中環扒房｜中環歎正宗阿根廷靚牛 阿根廷扒房TANGO 封門柳牛扒$308起

香港城中一向不缺美式扒房，但如果想在新一年開發味蕾版圖，搞搞新意思的話，位於中環的阿根廷扒房TANGO Argentinian Steakhouse實屬是個不錯的選擇，餐廳近日在中環蘭桂坊開設新店，裝修設計滿載拉丁熱情與活力，將阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的懷舊住宅重新演釋，充滿異國風情，氣氛一流。

中環扒房推介 阿根廷扒房TANGO蘭桂坊新店！

TANGO在香港有十多年歷史，主打阿根廷肉類及海鮮，餐廳誠意嚴選來自阿根廷的肉牛，更直接從阿根廷多個地區採購最優質豬肉、家禽、烤肉腸Achuras、香草及香料等，為食客呈獻最精彩的南美洲風情美食。不單食材優質，坐陣的主廚Egg亦經驗豐富，主廚Eggi出身於蒙古Sukhbaatar城市，擁有15年烹飪經驗，更是肉類專家，曾於英國、杜拜等扒房餐廳工作，最後再將其淵博的肉類處理及烹調知識帶到TANGO蘭桂坊。

，坐陣的主廚Egg亦經驗豐富，主廚Eggi出身於蒙古Sukhbaatar城市，擁有15年烹飪經驗
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必試阿根廷草飼安格斯肉牛

阿根廷地大物博，氣候溫和濕潤，獨特的永續畜牧環境以及自然牲畜養殖場，造就在國際評價甚佳的阿根廷草飼安格斯肉牛。TANGO牛肉選用阿根廷屢獲殊榮的優質牛肉生產商Azul Natural Beef S.A，在當地超過一個世紀，品質有保證。而菜單上的牛扒選擇豐富，價錢方面亦夠貼地，餐廳精選多個優質部位如牛肉眼（400g，$418）、牛西冷（340g，$348）、牛側腹肉（300g，$308）及封門柳牛扒（300g，$308）等，更有Gaucho Platter 拼盤（440g，$488）及Virtuoso Platter 拼盤（1,320g，$1,398）讓食客一口氣嚐盡多款口感滋味。如有興趣讓味覺享受更上一層樓，不妨試試由主廚以阿根廷頂級牛肉親自主理的30日乾式熟成阿根廷牛肉，經全方位控制溫度及濕度環境，令肉質提升至獨特嫩度，肉味更香濃更集中。

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來到店內不吃牛肉，亦可以試試其他阿根廷風味美食，推介選用來自阿根廷豬入饌Matambre a la Fugazzeta阿根廷豬肉卷（$258），加入多種芝士及焦糖洋蔥；阿根廷雞入饌的香烤春雞（$258）配大蒜迷迭香及烤檸檬；及香烤羊髀（$298），配慢煮甘藍葉菜及靈芝菇；自家手工製意粉黑松露雜菇寬帶麵（$208）配松露汁等。

TANGO Argentinian Steakhouse
地址：中環蘭桂坊15號協興大廈2樓全層
電話：2525 5808

牛扒香烤後外層焦香，內裡肉汁豐富，牛味香濃 國民美食之一阿根廷餡餅Empanada
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