封門柳牛扒$308起 中環阿根廷扒房TANGO歎正宗阿根廷靚牛

香港城中一向不缺美式扒房，但如果想在新一年開發味蕾版圖，搞搞新意思的話，位於中環的阿根廷扒房TANGO Argentinian Steakhouse實屬是個不錯的選擇，餐廳近日在中環蘭桂坊開設新店，裝修設計滿載拉丁熱情與活力，將阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的懷舊住宅重新演釋，充滿異國風情，氣氛一流。

中環扒房推介 阿根廷扒房TANGO 蘭桂坊新店！

TANGO在香港有十多年歷史，主打阿根廷肉類及海鮮，餐廳誠意嚴選來自阿根廷的肉牛，更直接從阿根廷多個地區採購最優質豬肉、家禽、烤肉腸Achuras、香草及香料等，為食客呈獻最精彩的南美洲風情美食。不單食材優質，坐陣的主廚Egg亦經驗豐富，主廚Eggi出身於蒙古Sukhbaatar城市，擁有15年烹飪經驗，更是肉類專家，曾於英國、杜拜等扒房餐廳工作，最後再將其淵博的肉類處理及烹調知識帶到TANGO蘭桂坊。