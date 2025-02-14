將軍澳三大商場推限時泊車賞20%消費回贈 鼓勵跨場泊車消費

各位車主注意！由明天(15日)起至3月31日，新鴻基地產旗下將軍澳三大商場–東港城、將軍澳中心及PopWalk天晉滙善用合共1,200個時租車位，攜手推出「將軍澳泊車賞」，鼓勵區內車主遊走3個商場吃喝玩樂。The Point會員只須於東港城、將軍澳中心及PopWalk天晉滙三大商場泊車，並消費滿指定金額，即可享三大商場高達HK$600電子購物贈券組合及3小時免費泊車券。



The Point「特快充電」登陸將軍澳中心 繼東港城率先提供The Point「特快充電」服務外，將軍澳中心亦於最近加盟提供The Point「特快充電」服務，令將軍澳區內的The Point「特快充電」車位增至8個。兩大商場更攜手推出充電及購物優惠，讓電動車車主能在兩大商場為愛車充電同時，兼享各種購物優惠。

充車消費三重獎賞 $500 商場贈券 藉著今次加盟活動，商場特別推出「充電3重賞」，The Point會員於將軍澳中心享用The Point「特快充電」一節或以上，並於當日在將軍澳中心The Point「即賺分」指定參與商戶以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領高達HK$500將軍澳中心零售電子禮券及6小時將軍澳中心及東港城免費泊車券組合，立即為愛車充電兼享購物激賞！