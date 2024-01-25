將軍澳中心「新春豐收祭」 大型新春室內市集 雲集12大精選賀年禮品攤檔

臨近新年，不少人都會行花市，務求拿個好意頭！為了讓大家可以行花市，迎接豐盛新一年，由即日起至2月18日，將軍澳中心推出室內新春市集「新春豐收祭」，以和風鳥居及櫻花許願樹兩大元素，打造與別不同的過年氣氛，讓大家在市集完成搜購年貨，再到櫻花許願樹兜兜圈，吸收雙倍運氣。年初一至初三期間，將軍澳中心更邀請財神到場，祝願大家財源滾滾來！

東瀛和風市集「新春豐收祭」雲集賀年入手之選 將軍澳中心「新春豐收祭」市集走東瀛路線，以日本鳥居為設計靈感，輔以燈籠、福字等布置，市集中間是一棵3.5米高櫻花許願樹。市集更雲集12大精選賀年禮品攤檔，包括矜貴海味乾貨慶輝堂及進寶、百年歷史名牌名店英記茶莊、寶島賀年食品台灣有禮等，全方位照顧大家辦年貨所需。