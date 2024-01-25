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生活
2024-01-25 07:30:00
日報

將軍澳中心「新春豐收祭」 大型新春室內市集 雲集12大精選賀年禮品攤檔

資料由客戶提供

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臨近新年，不少人都會行花市，務求拿個好意頭！為了讓大家可以行花市，迎接豐盛新一年，由即日起至2月18日，將軍澳中心推出室內新春市集「新春豐收祭」，以和風鳥居及櫻花許願樹兩大元素，打造與別不同的過年氣氛，讓大家在市集完成搜購年貨，再到櫻花許願樹兜兜圈，吸收雙倍運氣。年初一至初三期間，將軍澳中心更邀請財神到場，祝願大家財源滾滾來！

將軍澳中心大型新春室內主題市集「新春豐收祭」，到櫻花樹下許願，大運立即Double up！

將軍澳中心大型新春室內主題市集「新春豐收祭」，到櫻花樹下許願，大運立即Double up！

東瀛和風市集「新春豐收祭」雲集賀年入手之選

將軍澳中心「新春豐收祭」市集走東瀛路線，以日本鳥居為設計靈感，輔以燈籠、福字等布置，市集中間是一棵3.5米高櫻花許願樹。市集更雲集12大精選賀年禮品攤檔，包括矜貴海味乾貨慶輝堂及進寶、百年歷史名牌名店英記茶莊、寶島賀年食品台灣有禮等，全方位照顧大家辦年貨所需。


會員獨家購物賞及新年限定「福氣滿載注連繩工作坊」

新年人人都要收禮物！將軍澳中心為The Point會員準備了一系列人氣食品禮盒，以2000積分加電子貨幣消費滿指定金額，即可換領賀年食品禮盒。想要為龍年注滿無限好運，小朋友亦可以參加場內日式注連繩主題工作坊，2月3至4日以電子貨幣消費滿港幣$800，即可參加。另外，即日起至2月9日以電子貨幣消費滿港幣$400，即可換領【和風刺繡DIY貼紙利是封】一包。

工作坊製作日本賀年必備的注連繩。

工作坊製作日本賀年必備的注連繩。

【和風刺繡DIY貼紙利是封】於新年「龍」重登場，祝願港人如意吉祥、年年有餘、招財進寶及喜氣洋洋！

【和風刺繡DIY貼紙利是封】於新年「龍」重登場，祝願港人如意吉祥、年年有餘、招財進寶及喜氣洋洋！

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