將軍澳中心x Kiztopia星際彈遊太空站 早鳥優惠低至85折 逾6米高彈床/漫遊5大宇宙區域/Ｍark全新太空造型

新加坡最大型親子遊樂中心Kiztopia 將於5月在將軍澳中心開設全港第2間分店！為慶祝新店落戶商場，由4月29日至5月26日將軍澳中心特別與Kiztopia聯乘推出「將軍澳中心 x Kiztopia星際彈遊太空站」，在商場中庭以新店的「太空」主題，加碼推出期間限定彈床遊樂空間，讓大小朋友仿如置身太空的無重狀態，在場內率先盡情彈跳，迎接新店開幕。要漫遊太空，膽量及體能缺一不可！除了要征服逾6米高的彈床外，場內更有「衝刺跑道」、「投籃火箭波波池」、「榔牙棒隧道」、「6米高滑梯」及「彈弓障礙賽道」5大展現體能專區，為太空之旅做好準備！將軍澳中心及Kiztopia更為大家送上驚喜彩蛋。喜歡探索和發明的科學家猴子Mark，將會換上全港首度亮相的太空造型，在指定星期日在場內與大家見面！要開啟太空之旅，當然要早著先機！由4月24日起，兩大「早鳥折扣優惠」將率先登場，The Point會員可低至85折預先購票！

「將軍澳中心ｘKiztopia星際彈遊太空站」 高逾6米，一眾可愛原創卡通角色兔子Raby、蜜蜂Honey、巨龍Drago、河馬Happy、小象Eli換上太空造型，與大小朋友一齊勇闖宇宙！太空站特設五大挑戰膽量及體能的Checkpoint，包括「衝刺跑道」、「投籃火箭波波池」、「榔牙棒隧道」、「6米高滑梯」及「彈弓障礙賽道」，大小朋友可以在場內盡情彈跳，盡情放電，一同跳進太空的飄浮世界！

兩大早鳥折扣優惠 24/4 起率先搶 The Point 會員憑積分換領門票

「將軍澳中心x Kiztopia星際彈遊太空站」由4月29日至5月26日舉行，平日票價$48（25分鐘），週末及公眾假期票價$68（25分鐘）。精明一族當然要鎖定活動開始前，率先搶購門票，享受「早鳥折扣優惠」！在指定日期內，公眾及The Point會員透過指定平台預先購買門票，分別可享低至9折及85折早鳥優惠，以超抵價展開探索太空之旅，萬勿錯過！

The Point會員以電子貨幣消費滿$600起，即可免費換領「Kiztopia星際彈遊太空站」平日門票1張（包含1名大人及1名小童；25分鐘套票）；買滿$900最多累積２張發票，可換領「Kiztopia星際彈遊太空站」假日門票1張（包含1名大人及1名小童；25分鐘套票）；買滿$2,200最多累積3張發票，更可換領Kiztopia 將軍澳中心店價值$158平日套票1張（包含１名大人及１名小童；１小時套票）；買滿$3,000最多累積3張發票，更可換領Kiztopia 將軍澳中心店價值$208假日套票1張（包含１名大人及１名小童；1小時套票），大人齊掃貨，小孩齊放電！數量有限，送完即止。