將軍澳好去處｜將軍澳往返西灣河新街渡開通！將軍澳海濱周末提案+寵物友善食買玩路線

一到周末就要搵周末好去處？趁涼快天氣不妨到將軍澳海濱來一趟浪漫海邊之旅！將軍澳海濱又有新設施，連接日出康城及將軍澳海濱長廊的海濱南橋正式開通，除更便利居民到將軍澳南海濱出遊及玩樂外，更可帶埋寵物過一個輕鬆悠閒周末。大橋開通讓大家可以從另一角度欣賞跨灣大橋美景，想近距離觀看大橋，港島東的居民更可乘坐新開辦的航線到訪將軍澳南，沿途更可以欣賞鯉魚門海峽、港島東沿岸美景，航程只需20分鐘便可由西灣河到逹海濱長廊，展開美食玩樂之旅！

為慶祝這兩件區內盛事，新地旗下PopWalk 天晉滙特別推出連串主題推廣，讓大家假日到訪有更豐富體驗，全面照顧您食、買、玩所需！PopWalk 4期商場共有逾30間餐飲商戶，提供國際美食，涵蓋中、西、日、韓、泰等道地滋味，場內更推出《冬日美食賞》電子印花活動，是食肆及超市商戶消費即可儲印，並可憑指定印花換領優惠券及精彩禮品。

出遊又點少得美食，除左可遠眺跨灣大橋、欣賞日落美景的露台餐廳，更加可以到新開業的人寵Café 「Stay With」與愛寵齊齊分享美食，餐廳特設人寵用餐區及寵物餐單，食物賣相精美、伴隨熱騰騰香氣，讓人寵食指大動，開懷大快朵頤！如果大家乘搭渡輪到訪，更可參加 「PopWalk將南渡遊賞」憑八達通電子乘搭紀錄，及即日電子消費滿指定金額，即可換領高達HK$120優惠券回贈，讓您盡享食、買Jetso！