將軍澳好去處｜將軍澳往返西灣河新街渡開通！將軍澳海濱周末提案+寵物友善食買玩路線

一到周末就要搵周末好去處？趁涼快天氣不妨到將軍澳海濱來一趟浪漫海邊之旅！將軍澳海濱又有新設施，連接日出康城及將軍澳海濱長廊的海濱南橋正式開通，除更便利居民到將軍澳南海濱出遊及玩樂外，更可帶埋寵物過一個輕鬆悠閒周末。大橋開通讓大家可以從另一角度欣賞跨灣大橋美景，想近距離觀看大橋，港島東的居民更可乘坐新開辦的航線到訪將軍澳南，沿途更可以欣賞鯉魚門海峽、港島東沿岸美景，航程只需20分鐘便可由西灣河到逹海濱長廊，展開美食玩樂之旅！
為慶祝這兩件區內盛事，新地旗下PopWalk 天晉滙特別推出連串主題推廣，讓大家假日到訪有更豐富體驗，全面照顧您食、買、玩所需！PopWalk 4期商場共有逾30間餐飲商戶，提供國際美食，涵蓋中、西、日、韓、泰等道地滋味，場內更推出《冬日美食賞》電子印花活動，是食肆及超市商戶消費即可儲印，並可憑指定印花換領優惠券及精彩禮品。
出遊又點少得美食，除左可遠眺跨灣大橋、欣賞日落美景的露台餐廳，更加可以到新開業的人寵Café 「Stay With」與愛寵齊齊分享美食，餐廳特設人寵用餐區及寵物餐單，食物賣相精美、伴隨熱騰騰香氣，讓人寵食指大動，開懷大快朵頤！如果大家乘搭渡輪到訪，更可參加 「PopWalk將南渡遊賞」憑八達通電子乘搭紀錄，及即日電子消費滿指定金額，即可換領高達HK$120優惠券回贈，讓您盡享食、買Jetso！
將軍澳好去處｜白色情人節《情人導賞遊》
要過一個充滿儀式感的白色情人節? 首選參加PopWalk 春日期間限定的《情人導賞遊》，與摯愛踏著日系單車暢遊將軍澳及沿海談心，再到海景餐廳食飯慶祝，最後更可以帶一枝粉紅浪漫氣酒回家慢慢品嚐，今個白色情人節不用煩惱，只要參加以上活動，即可一次過享受以上3大浪漫體驗！單車導賞是與日系文青單車品牌「tokyobike」合作，帶大家穿梭將軍澳秘景，及欣賞跨灣大橋海天一色美景。
白色情人節《情人導賞遊》
換領日期：即日起至3月10日
換領時間：10am – 10pm
換領地點：海天晉滙地下顧客服務中心
活動日期：3月3日及10日(日)
詳情：日系文青單車品牌Tokyobike聯合舉辦，帶領參加者暢遊將軍澳秘景及跨灣大橋打卡點、行程經過海濱南橋，可欣賞日落美景。單車遊後將返回Ocean PopWalk指定餐廳晚飯及可獲粉紅氣酒1枝。換領詳情請留意商場facebook專頁公佈。
連接日出康城與將軍澳南海濱的南橋正式啟用，落成後更方便康城居民出入，無論是帶小朋友出遊、慢跑、帶狗仔散步或者情侶談心睇日落都好合適。南橋更面向巴倫海峽，日落時份更添詩意！夕陽餘暉影照跨灣大橋，將海面妝點成橙紅一片，倍添浪漫氣氛！遠眺大橋都未夠的話，還可以乘坐最新往來將軍澳南與西灣河的新航線，近距離同大橋打卡兼享海風悠揚，乘客更可帶同愛寵及單車上船，無論是同寵物出遊還是單車環島遊都是假日的新蒲點。大家除到可以遊覽新景點，更加可以到Ocean PopWalk海天晉滙打卡暢遊，地下中庭及長廊的『龍』采飛揚MEOW國度裝置及新春財神巡遊等，保證為你打造一個不一樣的新春出遊體驗，讓你享盡食、買、玩樂趣！
《PopWalk將南渡遊賞》
日期：由即日起至2月29日
時間：10am – 10pm
地點：Ocean PopWalk 海天晉滙地下顧客服務中心
詳情：The Point 會員憑八達通指定電子乘船紀錄及即日於PopWalk各期合資格商戶以電子消費滿指定金額，即可獲優惠券回贈。
獎賞1：單一消費滿$200 送 $20 美食優惠券
獎賞2：消費滿$800 (最多可累積2組單據，每組須滿HK$100) 送 $100 綜合購物優惠券
PopWalk 天晉滙《冬日美食賞》電子印花活動
日期：由即日起至2月29日
時間：10am – 10pm
地點：Ocean PopWalk 海天晉滙地下顧客服務中心
詳情：The Point 會員於食肆及超市商戶，即日單一消費滿HK$300並成功登記積分，可獲電子印花1個，成功集滿指定印花及完成任務，可獲高達 HK$1,800優惠券，更有機會贏取 iPad Air！
《『龍』采飛揚MEOW國度》
日期：即日至2024年3月3日
地點：PopWalk 天晉滙1, 2, 3期及Ocean PopWalk海天晉滙商場
時間：上午10時至下午10時