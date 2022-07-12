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2022-07-12 15:00:00

將軍澳新開按摩店「玄 Silence」街坊必試

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將軍澳新開按摩店「玄 Silence」街坊必試

將軍澳新開按摩店「玄 Silence」街坊必試

不少人會趁假期去按摩好好放鬆休息一下，但若要搭車去其他地區，舟車勞頓又會令人卻步。將軍澳康城最近新開按摩店「玄 Silence」，提供逾10種按摩療程，包括泰式古法按摩、泰式草球按摩、熱石能量導入按摩及全身淋巴排毒按摩，更提供頭肩頸放鬆按摩、刮痧及拔罐等服務，絕對是將軍澳街坊的喜訊！

「玄 Silence」主打區內居民生意，不過裝修並不馬虎，木系設計配合暖色用料，簡約得來有時尚氣息，約800呎店面共有3間獨立房和腳部按摩的專用梳化。該店主打精油按摩，精油全部由歐洲入口，全天然無添加並在本地悉心調配，5款香薰精油包括薰衣草、檸檬草、杜松果配紅百里香等，各有不同功效，針對舒緩肌肉痠痛、排毒、抗氧化、保濕美白及去水腫等。

腳部按摩居有裝飾分隔，具有一定私隱度。 獨立房 「玄 Silence」選用由歐洲入口的香薰精油。

熱門療程只需$338

按摩店提供泰國按摩技師，療程價錢由$258至$938不等。熱門療程包括「迅速重生療程」及「天然香薰油舒緩按摩」，前者分為頭肩頸放鬆按摩及足底安穴位按摩，以65分鐘做到即時放鬆，收費並只是$338；後者利用不同香薰油，配合按壓動作，放鬆肌肉緊張，促進血液循環，消除疲勞，達致身心平衡。另有為孕婦提供「懷孕舒緩按摩」，師傅會避開不適合按摩的部位及穴位，舒緩懷孕的不適。完成後提供養生茶，例如暖身茶、安睡茶及熱夜茶等，十分適合平日忙碌的城市人，更為療程畫上圓滿句號。

在足底按摩前，提供花瓣和浴鹽泡腳。 「玄 Silence」更提供耳燭服務，非常全面。 完成後提供養生茶，適合平日忙碌的城市人。 足底安穴位按摩

Silence

地址：將軍澳康城路1The Lohas 3356E

營業時間：早上11時至晚上10

電話：9533 1589

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