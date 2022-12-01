將軍澳海濱 │ 新登場意式拿坡里餐廳 CRUST Sorrento

近期最火熱焦點，必屬將軍澳跨灣大橋及沿海單車路，連接著將軍澳海濱長廊，各大餐廳紛紛進駐開業，頓時變成消閒打卡飲食熱點，其中意大利品牌CRUST Italian，去年於灣仔莊士敦道的百年歷史古蹟「和昌大押」開業，好評如潮，今次更將旗下最新甜點咖啡店餐廳CRUST Sorrento登陸將軍澳海濱， CRUST Sorrento沿用意大利南部的亮白和淡藍色調充滿濃濃意式風情，主打一系列人氣拿坡里薄餅，包括最受歡迎的「Sisona Pizza」($158)，薄餅用上巨型水牛芝士配以黃車厘茄、番茄和羅勒青醬；更有配煙肉和雞蛋忌廉的卡邦尼薄餅「Carbonara Pizza」($148)，以及配蘑菇、牛肝菌、水牛芝士和松露的清新素食之選「Tartufo Pizza」($148)。

至於足有一呎長的特色焗意式三文治(Panuozzo)同樣值得一試，選擇包括「意大利熟火腿煙燻芝士三文治」($108)，以及「煙三文魚牛油果忌廉生菜醃洋蔥三文治」($158)等。