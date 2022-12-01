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2022-12-01 04:30:52

將軍澳海濱 │ 新登場意式拿坡里餐廳 CRUST Sorrento

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將軍澳海濱│新登場意式拿坡里餐廳CRUST Sorrento

將軍澳海濱│新登場意式拿坡里餐廳CRUST Sorrento

Sisona薄餅

Sisona薄餅

近期最火熱焦點，必屬將軍澳跨灣大橋及沿海單車路，連接著將軍澳海濱長廊，各大餐廳紛紛進駐開業，頓時變成消閒打卡飲食熱點，其中意大利品牌CRUST Italian，去年於灣仔莊士敦道的百年歷史古蹟「和昌大押」開業，好評如潮，今次更將旗下最新甜點咖啡店餐廳CRUST Sorrento登陸將軍澳海濱， CRUST Sorrento沿用意大利南部的亮白和淡藍色調充滿濃濃意式風情，主打一系列人氣拿坡里薄餅，包括最受歡迎的「Sisona Pizza」($158)，薄餅用上巨型水牛芝士配以黃車厘茄、番茄和羅勒青醬；更有配煙肉和雞蛋忌廉的卡邦尼薄餅「Carbonara Pizza」($148)，以及配蘑菇、牛肝菌、水牛芝士和松露的清新素食之選「Tartufo Pizza」($148)。

至於足有一呎長的特色焗意式三文治(Panuozzo)同樣值得一試，選擇包括「意大利熟火腿煙燻芝士三文治」($108)，以及「煙三文魚牛油果忌廉生菜醃洋蔥三文治」($158)等。

焗意式三文治 雜錦海鮮扁意粉 意式香煎雞排配車里茄沙律 CRUST Sorrento - 糕點

「Neapolitan Tray Pizza」薄餅$40就食到

「Neapolitan Tray Pizza」薄餅($40)堪稱派對的完美之選，六款口味包括：羅勒番茄水牛芝士；卡邦尼；香辣風味；火腿、火箭菜和巴馬臣芝士；牛肉肉醬、番茄和熱融巴馬臣芝士；以及雜菌配水牛芝士和松露醬。
意大利麵例如卡邦尼意粉、海鮮扁意粉、寬扁麵配拿坡里肉丸，以及索倫托薯仔丸子配水牛芝士和車厘茄，每款$128至$188。

CRUST Sorrento

將軍澳唐俊街23號Monterey Place地下G06號舖

CRUST Sorrento 室內環境
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