將軍澳糖水｜「椰子星球」新鮮椰子甜品特飲 $18超抵芒果糯米飯 必食招牌榴槤UFO

將軍澳糖水舖推介！位於將軍澳新都城中心的「椰子星球」主打以新鮮泰國椰子製作一系列甜品及特飲，如層次豐富的杯杯芒果糯米飯、選用新鮮D24榴槤肉的製成的榴槤UFO、齊集芋圓和小丸子的丸丸椰皇燉蛋白等，全部真材實料，因此開業未夠一年已經口碑不俗，是區內的人氣小店！

將軍澳「椰子星球」創意椰枝甘露椰子凍 店舖嚴選新鮮泰國椰子作為材料，萃取裏面的椰子水和椰子肉，創作出多款以椰子為基礎的飲品和糖水，例如椰子冰沙、新鮮即打椰子奶、椰子奶凍等等，更加入芋圓、珍珠、芒果等人氣配料，清甜又消暑，夏天必食！推介CP值極高的杯杯芒果糯米飯($18)，結合了香濃椰漿、酸甜芒果和煙靭糯米的獨特配方，更加入獨家調配的椰漿芝士奶蓋，整體芒果酸甜而糯米飯軟糯富椰香，口感豐富。另外椰枝甘露椰子凍($52)亦有新意，將傳統楊枝甘露以創意升級，以金柚、芒果肉、鮮椰汁和椰子凍結合，令風味更添清爽和層次。