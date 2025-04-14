將軍澳美食｜一鼎台式火鍋$329任食澳洲200日純穀飼牛/和牛/生蠔 玩幸運輪贏免費火鍋

一鼎台式火鍋最平$279起90分鐘任食穀飼牛放題。

一鼎台式火鍋第三間分店於將軍澳中心開幕，$279起就歎到穀飼牛放題。新開張玩幸運輪有機會贏免費火鍋、購買任何手搖飲品享買一送一！

將軍澳分店大推3重開張優惠， 優惠1： 由即日起至4月20日期間每消費滿$500，回答簡單問題即可玩一鼎幸運輪轉盤一次，人人有獎，永不落空，更有機會獲得《免費一位火鍋吃到飽》。 優惠2： 由即日起至4月15日期間購買任何手搖飲品即享買一送一。 優惠3： 於4月16-19日期間購買任何手搖飲品，第二杯半價。 優惠4： 新張期內任何消費及讚好一鼎台式火鍋Facebook或Instagram專頁，即送一鼎限量版環保袋一個。每張單限送1個，數量有限，送完即止。

人氣Top 1「澳洲200日純穀飼牛吃到飽套餐」由$329起，90分鐘任食100款食材，包括澳洲200日純穀飼牛、澳洲純和牛及澳洲冠軍草飼羊等多款高質直送肉類，更可任食多款和牛串、特級牛舌、超鮮生蠔、鮮蝦、台式夜市小食、紅燒滷水等。澳洲200日純穀飼牛接近和牛等級，肉質鮮嫩多汁，可說是超高性價比之選。八款湯底不下味精，有QQ骨膠原、椰子雞、燻鰹魚等。

任食開心果糊+手打麻糬

另外「澳洲M8純和牛吃到飽套餐」由$409起，包含澳洲M8純和牛、日本北海道四元豚、澳洲純和牛及台南花雕雞等多款精選肉類。澳洲M8純和牛油花呈霜降大理石紋，肉質幼嫩多汁，肉味濃郁。

將軍澳分店限定「手作甜湯」無限追加，有開心果綠綠糊、滿滿桃膠牛乳、手打紅豆沙麻糬、養生桃膠銀耳羹。飲品除了台式特飲，更可以任飲生啤。店內設有台式手搖茶飲吧，沖製30多款台式飲品，供客人外賣。

