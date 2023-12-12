將軍澳美食｜本地拉麵店「樂麵」登陸將軍澳！芫茜控必試芫茜拉麵／花雕醉雞湯拉麵／胡椒豬肚湯拉麵

將軍澳又有新餐廳！本地精品拉麵品牌「樂麵」正式進駐將軍澳東港城。拉麵店會繼續供應人氣花雕醉雞拉麵、胡椒豬肚拉麵及茜口茜麵等融入本土元素的招牌拉麵。除此以外，更全新推出將軍澳店限定的琥珀之味醬油拉麵，喜歡醬油拉麵的朋友千萬不要錯過！為慶祝新店開業，12月指定日子惠顧可享試業優惠，即睇內文優惠詳情。

本土元素裝潢 獨創「香港味」拉麵 「想做一碗食完會快樂滿足的麵」是本地薑品牌樂麵的宗旨，創辦人 Thomas 期望打破香港人普遍覺得只有日本過江或有日本師傅坐鎮的才是出色的拉麵店的既定印象，鍾情香港文化及味道的他在裝潢及拉麵中注入港式元素，銳意打做一個獨一無二、屬於香港人的拉麵品牌。 做設計起家的 Thomas 連室內設計都一手包辦，在日式拉麵店裝潢的基礎上加入昔日街市常見的紅色塑膠燈、大紅燈籠又以毛筆書法字體寫上「九龍」及「將軍澳」的字眼，加上威武的龍型圖案，巧妙融入本土特色。

聯乘兩大本地品牌「永樂粉麵廠」及「悅和醬園」 要保留香港味道，Thomas 其中一個想法就是找來本身是好朋友的「永樂粉麵廠」及「悅和醬園」第二代負責人合作，麵條選用永樂粉麵廠與 Thomas 合作研發的麵條，除了以日本及其他國家不同筋度麵粉製作、口感煙韌的日系拉麵，亦可選伊麵及藜麥麵，前者 香口吸湯又不會油膩，後者加入自家研磨的紅藜麥製作，藜麥的纖維及不飽和脂肪含量高，升糖指數又低，同時亦是有益腸道健康的超級食物，加入麵條中感覺更健康。 至於「悅和醬園」則為樂麵提供調味的可能性，如各款拉麵的湯底、配料的鴨肉及浸醬油溏心蛋都加入了悅和醬園醬油及日本萬字醬油調味，取悅和醬園醬油的色澤及帶甜的焦香及日本醬油的鹹香，效果比只用日本醬油更富層次，連蘸餃子用的亦是悅和醬園出 品的辣椒油及鎮江香醋，配日式餃子另有一番風味又不失本土色彩。

新店限定琥珀之味醬油拉麵／花雕醉雞湯拉麵／胡椒豬肚湯拉麵 湯底是拉麵的靈魂，小店幾款招牌湯底均足料熬製，旨在帶出食材鮮味，絕無味精。將軍澳店限定的琥珀之味醬油拉麵，湯底以大量沙甸魚乾、昆布、多款蔬菜、悅和醬油及 日本萬字醬油熬約 2 小時而成，味道清鮮，醬油味甘香富層次。向來是招牌的真熬雞白湯拉麵，湯底以大量雞殼、雞腳及蔬菜等以大火熬足 8 小時而成，由 120 公升水濃縮至 只有近 60公升的濃湯，過程中還需以人手不時攪拌以免黏鍋，非常花工夫。 Thomas 還以這雞白湯為基礎，以醉雞及胡椒豬肚兩款深受港人歡迎的菜式為靈感，創作出花雕醉雞湯拉麵及胡椒豚肚湯拉麵。花雕醉雞湯拉麵在雞白湯加入悅和醬園的花雕酒，入口 creamy 富膠質又帶醇厚酒香。胡椒豚肚湯拉麵的湯底則將雞白湯混合以原粒黑、白胡椒、豬肚及大量京蔥熬足 6 小時製成的胡椒湯製成，入口鮮濃又富胡椒的辛香，飲罷非常暖胃，很適合秋冬享用。小店的湯底還有一個細心位，就是在混合醬油及湯底後，店員還會以手提攪拌器充份攪拌令醬油及湯底可更均勻融合，入口更順滑。 有別於坊間大部份拉麵店只供應豚肉叉燒，樂麵連叉燒都有 3 款，以滿足不同喜好的客人。最特別的要數鴨肉叉燒，鴨胸以味醂、悅和醬園特調醬油、日本萬字醬油等慢煮 4 小時再炙燒外皮去掉多餘脂肪，甘香肉嫩無羶味；雞肉叉燒選用雞味十足兼無激素的日本愛知縣錦爽雞胸做慢煮，口感細嫩 juicy；而豚肉叉燒則選用口感腍滑的脢頭部位，經 4 小時慢煮後肉質呈誘人的嫩粉紅色。

芫茜控必食！激量芫茜系列 除了招牌的雞白湯底及限定的琥珀之味拉麵，店子還有一個同樣話題度高的芫茜系列，包括將自製芫茜醬加入雞白湯湯底，配以永樂粉麵廠出品芫茜麵及激量芫茜的茜口茜麵 (每日限量 30 碗)、將芫茜麵配以自製芫茜醬、激量芫茜、雞肉叉燒及檸檬的撈麵茜檸雞麵及加入自製芫茜醬炒製的茜炒飯等，茜迷記得不要錯過。