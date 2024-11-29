將軍澳PopWalk天晉滙延續「玩轉腦朋友」故事 與「腦」朋友喜迎聖誕 感受視覺體驗

要數2024年熱度最高的動畫電影，《玩轉腦朋友2》一定佔其中一席位！今年聖誕，將軍澳PopWalk 天晉滙由即日起至2025年2月23日，聯乘《玩轉腦朋友》延續故事主題，化身成「情感專區」，兩位情緒專員「阿愁」、「阿樂」更由腦海總部控制中心跳到不同場景與大家見面，大家準備好與這群熟悉的「腦」朋友歡渡聖誕了嗎？

全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置

將軍澳PopWalk天晉滙4大打卡位

今個聖誕，新地旗下6大商場(上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、life@KCC)呈獻全港首個「Pixar Sweet Dreams聖誕甜夢之旅」聖誕裝置，多套人氣動畫，包括《怪獸公司》、《反斗奇兵》、《玩轉腦朋友》及《熊抱青春記》的人氣角色將化身成甜蜜的棉花糖，誠邀大家以五大感官體驗聖誕甜夢之旅，締造專屬自己的感官回憶！

其中，Ocean PopWalk 海天晉滙將「情緒專區」帶到現實世界當中，讓大家感受由各種情緒交織出不同層次的快樂！場內場內設有多個主題區域，見到正能量滿滿的阿樂，就知走入快樂專區，大家可以在「樂悠哈哈鏡」前與「阿樂」擺出各種可愛的姿勢，各個角度都能反射出大家可愛的身形與表情，體驗全方位的視覺享受，相信大家也會被她的正能量所感染，忍不住捧腹大笑！至於旁邊的「自我意識」區域，可根據大家的心情起伏變化按掣轉色，快來探索一下自己的內心情緒！

「阿愁」再一次將原是色彩繽紛的記憶球全都變成藍色，大家快點到「光影記憶球」下與阿愁互動，或許能讓她的心情變好！在「光影記憶球」下，波波燈折射出幻變的效果，讓大家隨手都可拍出網紅照！此外，更準備了立體特效眼鏡，戴上後只要偵測光點便隨時帶有神奇的愛心效果，只要現場消費後便可獲得這款立體特效眼鏡。

入夜後，於2期露天長廊的2.5米高「五色彩雲」閃爍發光，坐上情感快車，讓快樂在每個人的心中持續蔓延！大家更可以與首次亮相、棉花糖造型的「阿愁」和「阿樂」見面，拍下難忘的瞬間！快來PopWalk，享受這趟充滿歡笑與互動的奇妙旅程吧！