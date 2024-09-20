將電子遊戲街機帶返屋企 MAMA730助你圓童年夢

在上世紀八、九十年代，十六位元懷舊電視遊戲，風靡讓無數玩家，所有人都沉浸在充滿樂趣的遊戲世界。VISCO經典遊戲機，復刻多款經典遊戲，包括《拳皇》、《合金彈頭》、《侍魂》、《龍虎之拳》、《雷霆任務》、《武藏巖流島》等，移植到多款尺寸不同的遊戲機中，當中有座枱形的機款，又有方便攜帶的MINI遊戲機款，讓童年曾立志開「機舖」的遊戲玩家，將當年的街機遊戲體驗帶回家中，與家人和朋友一起坐在客廳，實現夢想之餘，重溫經典街機遊戲，那份純粹的快樂。

Home Arcade遊戲機內置50款 SNK NEOGEO 經典遊戲，包括《拳皇》、《合金彈頭》、《侍魂》、《龍虎之拳》及《英雄榜》等，經典街機家用版形態，增添街機氣氛，可另配機身底座椅子組合，模擬昔日在遊戲機舖的玩樂情景。

內置兩套獨立操控桿和按鈕，支持兩人一起對戰。收錄多達50款SNK NEOGEO經典遊戲，可自由切換家用(AES)或商用(MVS)模式。支援10種語言，包括繁簡中文、英文、日文，滿足不同玩家的需要。

遊戲機以SNK經典街機為藍本，並以家用版形態登場，完美復刻NEOGEO MVS街機造型。配備17吋、1,280 x 1,024解像度超大屏幕，提供點對點放大功能，並可選擇模擬舊式顯示器的掃描線效果，重現遊戲原始畫面。

SNK NEOGEO MVS街機內置45款經典復古遊戲《拳皇94-03》、《合金彈頭1-X》、《侍魂X》、《餓狼傳說》、《經典運動》等遊戲。街機採用3.5英寸顯示屏，體積迷你、便攜輕巧，可通過HDMI連接電視播放，通過手柄支援兩名玩家對戰。

靈感源自經典SNK NEOGEO MVS街機，內置45款SNK經典復古遊戲，讓你重溫童年的打機時光。體積細小輕便、方便攜帶；隨時隨地都可以享受打機樂趣。最適合用來送禮、收藏。

UNICO Visco MINI Q8 遊戲機

配備8吋高清螢幕，收錄12款VISCO經典遊戲，給你更強勁的遊戲感受。HDMI接口設計，令你輕鬆將遊戲機連接到電視播放；支援兩個玩家一齊對戰，一同享受遊戲的刺激體驗，隨機附送遊戲手柄一個。

內置12款VISCO經典遊戲《飛鳥》、《Breaker’s Revenge》、《雷霆任務》、《武藏巖流島》、《GO!GO!GO!》。8英寸高清顯示屏和HDMI介面，附送USB手柄一個，支援2名玩家對戰，可通過HDMI連接到電視播放。