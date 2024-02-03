專家教你｜點樣分辨真‧珍珠？

不論是天然或養殖，珍珠以其獨特的光澤、柔美的色彩及優雅的形態著稱。來自不同產地的珍珠有著不一樣的尺寸、顏色、形狀及光澤，例如白色、奶油色、黑色；圓形、水滴形、巴洛克形等，設計成高貴優雅的珍珠首飾備受廣大女性的青睞及追捧。市面上珍珠首飾琳瑯滿目，珍珠真假及其品質如何辨別?國際珠寶批發商並提供客製化服務的慈禧珠寶日前舉行「Pearlescence珠光臻現」珍珠鑒賞活動，並首次邀請到GIA美國寶石研究院(Gemological Institute of America，GIA)的資深寶石學家到場分享珍珠品質評估七要素TM (GIA 7 Pearl Value FactorsTM)及各款GIA珍珠報告，慈禧珠寶同時展示多款最新珍珠首飾系列及公開部分設計手稿，讓各人深入了解珍珠的奧秘，帶領參加者感受珍珠的精緻與優雅。

GIA香港鑑定所資深寶石學家(珍珠)歐映蔚小姐及亞太區市場發展經理莫子豪先生在活動上介紹了珍珠的歷史與傳說、天然珍珠與養殖珍珠的種類和特質，以及講解GIA珍珠品質評估七要素TM，以淺顯易懂的方式描述珍珠的外觀和品質，透過科學及客觀的評估方法增加參加者對鑑賞珍珠的認識。由GIA評估及鑑定的珍珠都會配以珍珠鑑定報告、珍珠鑑定與分級報告或養殖珍珠分級報告，展示全面的珍珠品質評估資訊，協助商家提高產品質量的透明度。

「土方法」驗證珍珠真偽

另外，如果顧客沒有將珍珠送到給權威機構以科技檢測，亦可以用暴力的一些「土方法」，當然這些方法專家都是不太贊同，就是拿起珍珠刮一下，如果珍珠刮完後沒有痕跡或見不到膠質的話，那就可以是作為真的珍珠，不管其是天然或養殖。當然養殖珍珠是由珍珠核培養而成，珍珠膜也會比較薄，價值比不起天然珍珠，因此若是珍珠愛好者，記得要儲藏或購買天然珍珠！

附有 GIA 證書 提升顧客購物安心度

而慈禧珠寶不僅提供一條龍的設計及生產服務，客人更能以極具競爭力的價格擁有天然的高級珠寶。箇中原因是慈禧珠寶直接從礦區採購原石並打造成優雅獨特的珠寶首飾，省去中間代理商的加成費用，以獨特經營模式讓客人最低只需以市價的10%購買客製首飾。市場及銷售總監Paul Sit表示：「為了提供全面資訊予客人及提升產品質量和透明度，慈禧珠寶只使用GIA及瑞士等權威機構認證的天然寶石。產品均附有證書以守護客人利益，提升他們購物安心度。」