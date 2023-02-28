專家訪問│了解嬰兒氣質 培育孩子大有裨益

嬰兒天生各有氣質，主要受到先天因素影響，包括遺傳基因、生物因素、懷孕分娩過程、早期成長環境等。家長如能了解子女天生的嬰兒氣質，按其氣質加以發展及培育，對孩子成長及親子關係大有裨益。圖：鍾式明 文：袁雅婷

9大氣質向度

孩子在嬰兒時期面對外在或內在的刺激時，自然地表現出不同反應及回應模式，可稱為嬰兒氣質。協康會臨床心理學家李愷盈表示，據最早期研究嬰兒氣質的學者Alexander Thomas及Stella Chess提出的「嬰兒氣質」，可分為9大氣質向度：活動量、規律性、趨避性、適應性、情緒本質、敏感度、反應強度、注意分散度及堅持度。

性格特質獨一無二

因包含範圍廣泛，李愷盈挾選了幾個嬰兒氣質向度仔細解釋。例如家長可觀察到有些幼兒天生很活潑好動，愛不斷郁動或跑跳；有些則很文靜被動，喜歡靜態活動，這就是在活動量上的分別。而在敏感度及反應強度這兩個向度上，有些幼兒可能對很小事亦容易受到刺激，而且產生很大反應，喜怒哀樂都有很強烈的表現；有些孩子就算面對較大的刺激，情緒也不會有太大起伏。在趨避性方面，有些幼兒很害羞，對於陌生環境及事情感到膽怯，並抗拒接觸新事物；亦有些小朋友很容易融入新環境，認識陌生人。又例如注意分散度，有些孩子在做事或遊戲上，可以長期很專注投入，不會受其他事情影響；有些小朋友則很容易被周遭騷擾，在遊戲中轉移目標。每個孩子在各個氣質向度上都有不同表現，組合成獨一無二的性格特質。