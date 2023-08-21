專家訪問｜兩代傳承 盼兒童邊玩邊學 黃金教練以足球提升兒童心理健康

香港兒童的社交生活和運動因早年疫情受到限制，尤其是基層小朋友更受影響。小朋友少了跟 同輩一同學習一同玩樂的寶貴時間，限制了社交情感技能的發展；加上缺乏足夠的運動和活動 空間，越來越多兒童出現心理健康問題，如自我形象低落、抗逆力下降，甚至出現抑鬱或焦慮 等傾向。有見及此，香港救助兒童會的「童踢同樂」計劃招募專業足球教練，以融合社交情感元素的足球訓練，提升兒童心理健康。

前輩級金牌教練懷足球夢 希望足球精神薪火相傳

「童踢同樂」計劃總教練陳炳安和馮永成率領年青教練，以嶄新方式助小朋友在足球訓練中學 習人際溝通及情緒管理等社交情感技能 。前輩級教練由心出發，透過足球傳承體育精神，另一邊廂，新一代的新晉教練Ming Sir冀盼以足球作為跨年齡的共同語言，幫助香港弱勢兒童，成 為兩代教練的橋樑。三位教練加入香港救助兒童會的「童踢同樂」計劃，希望透過足球這有益身 心的運動，幫助兒童身心發展健康；提高他們的體能和協調能力，增強自信心和抗逆力，並學習如何與他人合作，建立良好人際關係。