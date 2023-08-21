專家訪問｜兩代傳承 盼兒童邊玩邊學 黃金教練以足球提升兒童心理健康

香港兒童的社交生活和運動因早年疫情受到限制，尤其是基層小朋友更受影響。小朋友少了跟 同輩一同學習一同玩樂的寶貴時間，限制了社交情感技能的發展；加上缺乏足夠的運動和活動 空間，越來越多兒童出現心理健康問題，如自我形象低落、抗逆力下降，甚至出現抑鬱或焦慮 等傾向。有見及此，香港救助兒童會的「童踢同樂」計劃招募專業足球教練，以融合社交情感元素的足球訓練，提升兒童心理健康。
前輩級金牌教練懷足球夢 希望足球精神薪火相傳
「童踢同樂」計劃總教練陳炳安和馮永成率領年青教練，以嶄新方式助小朋友在足球訓練中學 習人際溝通及情緒管理等社交情感技能 。前輩級教練由心出發，透過足球傳承體育精神，另一邊廂，新一代的新晉教練Ming Sir冀盼以足球作為跨年齡的共同語言，幫助香港弱勢兒童，成 為兩代教練的橋樑。三位教練加入香港救助兒童會的「童踢同樂」計劃，希望透過足球這有益身 心的運動，幫助兒童身心發展健康；提高他們的體能和協調能力，增強自信心和抗逆力，並學習如何與他人合作，建立良好人際關係。
「童踢童樂」計劃促進兒童心理健康
兩位退休教練陳炳安和馮永成投身體育界多年，在足球壇上身經百戰。二人憑藉做人處世數十 年的經驗和知識，帶領一班充滿熱誠且足球教學經驗豐富的教練，希望透過足球訓練為參加的 兒童注入情緒管理及社交情感技能。是什麼打動二人參與計劃呢？曾當選香港足球先生，現為足球評述員的陳炳安教練縱橫球場多年，看透了贏波輸波的喜怒哀樂，認為更珍貴的是隊友間互相支持和鼓勵的友情。正因如此，陳教練十分支持「童踢童樂」計劃的背後理念。他表示：「注入情緒學習於足球中，從而促進兒童的心理健康，是一件非常有意義的事情。」他又指兩代教練彼此的目標非常明確，希望藉此為兒童灌輸情緒管理及社交情感技能，提升他們的身心健康。
以個人力量幫助社會的新一代
擁有亞洲足協A級教練資格的馮永成教練強調：「年輕新晉教練應該以熱誠和真心投入教學，而不只『向錢看』，更要『向前看』，用心栽培下一代。我期望可以推廣『全人足球』，使足球普及化，從而促進參加者的身心健康，傳承足球精神。」兩代教練經歷了人生的甜酸苦辣，深知兒童成長過程對其將來的人生有多重要。他們希望以自己的力量幫助社會的新一代。
新一代教練以足球打破「代溝」
經驗老到的兩位總教練本着一顆愛惜兒童的心去做。新一代的教練呢？年輕新晉教練Ming Sir 有獨特的見解：「足球是一種能夠打破『代溝』的共同語言。在足球領域裡，不論年紀大小，很多人都能透過比賽互相學習和交流。」這位年輕教練希望利用這「共同語言」，與兒童建立起深厚的關係，讓他們學習社交和情緒技能，同時促進身心健康。在足球的世界裡，年齡不再是距離，而是成為了彼此瞭解和互相尊重的機會。