專家訪問｜小朋友含飯/唔肯食飯點算好 教大老師分享對策

小朋友不願意吃飯，又或者含飯相信令不少家長十分煩惱，無論如何哄、騙或罵，小朋友都是不願意乖乖吃飯。香港教育大學幼兒教育學系高級講師胡婉姍老師及鄭婉玲博士就與大家分享小貼士，解決小朋友含飯問題。

先了解含飯原因

胡婉姍認為家長要先了解小朋友含飯的原因，會否因為小朋友不喜歡食物質地或小朋友的咀嚼能力未能吃到。甚至可能家長不停喂小朋友吃飯，在小朋友根本未完全咀嚼完的時候又喂另外一口飯，令小朋友出現含飯問題。如果是小朋友不喜歡或能力未食到，家長可能要逐少給予食物或煮一些小朋友能夠吃的食物，避免強行餵小朋友，造成他們反感。

有時候小朋友咀嚼時間過長是含飯原因之一，食物的水份或醬汁已經被小朋友「每」乾，令到食物變得乾硬，小朋友更難吞下，造成含飯問題。胡婉姍老師或家長要有強銳觀察力，在小朋友出現含飯的跡象時要盡快處理，不要等待小朋友已經含飯時才處理問題。