專家訪問｜小朋友經常說謊？ 幼教副教授親解原因及家長處理方法

說謊是不少人會做的事，但如果是小朋友說謊往往令家長擔憂，但家長可以如何處理？香港教育大學幼兒教育學系副教授林俊彬博士解釋小朋友說謊原因及分享家長處理方法。

小朋友真的「說謊」嗎？

不少父母或老師都有同感，自己可能只是輕拍小朋友肩膊，但小朋友事後卻說自己被打，被人誤會。明明自己平日與小朋友關係良好，為甚麼他要「栽贓嫁禍」於自己。林博士認為，行為標準難評定，可能在大人眼中自己只是輕拍肩膊，但在小朋友角度已經是被打，雙方沒有說謊，所以難評定有人說謊。

林俊彬提到，人類記憶受當時情感影響，舉例如果當時某個人與爸爸關係親近，他只會記得與爸爸相處的開心事，但當與爸爸的關係轉差，某個人就會回想起以前與父親不開心的回憶，未必與小朋友記憶力差記錯有關。