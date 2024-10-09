專家訪問｜小朋友經常說謊？ 幼教副教授親解原因及家長處理方法

說謊是不少人會做的事，但如果是小朋友說謊往往令家長擔憂，但家長可以如何處理？香港教育大學幼兒教育學系副教授林俊彬博士解釋小朋友說謊原因及分享家長處理方法。
小朋友真的「說謊」嗎？
不少父母或老師都有同感，自己可能只是輕拍小朋友肩膊，但小朋友事後卻說自己被打，被人誤會。明明自己平日與小朋友關係良好，為甚麼他要「栽贓嫁禍」於自己。林博士認為，行為標準難評定，可能在大人眼中自己只是輕拍肩膊，但在小朋友角度已經是被打，雙方沒有說謊，所以難評定有人說謊。
林俊彬提到，人類記憶受當時情感影響，舉例如果當時某個人與爸爸關係親近，他只會記得與爸爸相處的開心事，但當與爸爸的關係轉差，某個人就會回想起以前與父親不開心的回憶，未必與小朋友記憶力差記錯有關。
小朋友做錯屬「不能」還是「不為」 家長要保持情緒穩定
林俊彬認為小朋友做錯事要分「不能」還是「不為」，家長需思考小朋友行為背後原因，難以直接下定論認為他是說謊。家長要弄清小朋友因為忘記或記錯所以「說謊」，抑或是故意說謊。假如小朋友故意說謊，林俊彬建議家長保持穩定情緒，做小朋友情緒的穩定劑，無論小朋友說甚麼，家長不會失控。假如家長情緒比小朋友更為激動會令小朋友認為問題未必能分享予家長。
如果小朋友願意與家長分享問題，家長可先保持穩定冷靜情緒，再按以下4部曲處理問題。
1.清楚指出錯誤行為。
2. 清楚指出行為有何錯誤。例如說謊是欺騙他人的信任。
3.清楚表達行為如何影響他人
4.清楚說明正確方法。