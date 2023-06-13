專家訪問│幸福人妻Irene為家人健康不斷增值烹飪知識

Irene結合個人興趣及知識，創辦健康湯品品牌「WHAT THE SOUP」。

Irene約在10年前成為全職媽媽，出於對煮食的興趣，她建立Facebook專頁「幸福人妻手記」，分享成為母親的心路歷程及兒童食譜，並吸引眾多同路人向她請教。近幾年，兩個兒子漸漸長大，她便將烹飪興趣延伸，配合之前所學的中醫及營養學，創辦健康湯品品牌「WHAT THE SOUP」。 攝：林俊源 文：袁雅婷

從教師到母親再創業 黃詠(Irene)畢業後便從事教育工作，在中學任教數年後，便結婚產子。然而，她產後患上甲亢，要吃若干劑量藥物，無奈放棄餵哺母乳，同時亦暫放下工作，作為全職媽媽7至8年，照顧8歲及11歲的兒子。大兒子入讀小學時，竟成熟地跟她說：「媽媽，我已經長大，你不需整天這樣照顧我，你去做些自己想做的事情。」她人生一大興趣就是烹飪，「作為全職媽媽這幾年裡，都有不斷增值自己，前往世界各地學習烹飪，例如泰國、日本、意大利、法國等。」與此同時，因她想為家人煮出有營養又健康的菜餚，並修讀中醫及營養學課程，使Irene在知識上不斷增值。所以此時她想到學以致用，將所學注入自己將來的品牌中，繼而創辦「WHAT THE SOUP」這個健康湯品品牌。

幸家人懂應變情緒 Irene由全職媽媽再到自己創業，是其中一大挑戰；另外就是自己心情的轉換，而這方面她之前不曾預想。重投社會都會遇到時間管理的問題，例如日間帶小朋友上學，之後她就回公司處理工作，回家後就幫他們查看功課，當兒子晚上睡覺後，她便繼續處理未完成的工作。Irene認為，這樣的時間分配其實都可以調節，只是個人的休息時間減少了。但是反而心情轉換是一個很大的課題，她仍在學習中，「有時在工作上遇上不如意的事或者壓力，但之後要面對小朋友，要將情緒放下，再好好與孩子溝通。這對於我而言是很困難，因我需要在家研發湯品及處理工作，某程度上會將家庭及工作結合，所以需要隨時轉換不同模式，其實頗難的。」她直言，有時會被丈夫與兩個兒子看到她不自覺流露出工作時的負面情緒，幸好他們包容，很快便忘記。現在家人已了解她的情緒變化，很懂得應變及處理，當感覺到有問題時，會建議她先休息一下。

Facebook專頁留下回憶與共鳴 Irene喜歡煮食及寫作，平時亦愛與人分享照顧孩子的感受，在機緣巧合之下建立名為「幸福人妻手記」的Facebook專頁，並經營了一段長時間，與其他媽媽分享心路歷程及兒童食譜。她憶述：「10年前完全沒有KOL概念，使我開Facebook專頁。這反而讓我有了意外收穫，它保存了我很多回憶，當中記錄了兒子一兩歲時的事情；也曾與別人分享患上甲亢的經歷。原來很來女士都曾患有這個病，或者當她們患上甲亢時都不懂得如何處理、不知道可否懷孕、當懷孕後又應該怎樣做。我會解答部分人的問題，並為能助人解惑及獲得共鳴而開心。」對她來說，這是回憶寶盒及為同路人打氣的渠道。

媽媽也可適時嗲兒子 談及與兒子相處的事，Irene覺得母子關係滿有趣，要兼顧多重身份，例如管教兒子時要有媽媽的威嚴；他們要傾訴心事或表露脆弱一面時會充當朋友角色；教功課的時候便當老師；煮東西時就化身為廚師；當兒子身體不適時會變成醫生或營養師……而在眾多身份當中，有一個角色Irene是非常享受的，就是扮演兒子的同學「小詠」。 她笑言：「我真的會有嗲他們的時候，當我稱自己為小詠時，其實就是在扮演與他們年齡差不多的小朋友，那他們就會呵護我，說『小詠你這樣不行』、『小詠我請你吃東西』等。當兒子這樣對我時，那一刻我覺得自己好像變了孩子，可以用小朋友的視角與他們相處，感覺都滿享受，而他們亦好像多了一個同齡的朋友。」她覺得不一定要利用媽媽的身份，向孩子指手畫腳，當她成為小詠的時候，兒子會更懂得為她設想及照顧她。例如她在客廳睡著，他們會主動為她蓋被子、脫眼鏡、關燈及開空調等。