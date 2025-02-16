專家訪問｜幼稚園校長親授5大有助孩子情緒穩定錦囊 玩公仔都有用？

美國華盛頓大學心理學教授約翰‧高特曼(John Gottman)研究發現，有父母指導情緒的小朋友抗逆力、專注力及自控力較普通人高。栽培孩子平穩情緒成為家長的重要任務，但並非每位父母清楚如何幫助子女發展穩定情緒。樂善堂鄧德濂幼稚園羅碧珊校長親身分享5大培養穩定情緒，讓各位家長了解當中關鍵！

培養情緒穩定孩子︱大人細路都要認識不同情緒 羅碧珊認為，要培養子女平和情緒的第一步，是先讓他們認識不同情緒，年紀太小的幼兒未必知道甚麼是開心憤怒。只有孩子明白何謂開心憤怒，才可進行下一個步驟。她提議，年紀較小的幼兒未必識字，家長可選擇圖畫作為教具，令他們明白「原來開心會笑、失落時會喊」。羅校長提到，她校內的老師會邀請K2及K3學生辨認及演繹繪本主角的情緒，例如問學生「故事主角小明有咩感覺」或「如果你係小明，你會有咩感覺」，家長們不妨參考！ 羅碧珊指出，認識各種情緒看似簡單無聊，但有時連家長自己都未必知道。她表示，曾經見過家長在小朋友幼稚園面試時過於緊張，但不自知。

培養情緒穩定孩子︱以 4 部曲鼓勵 讚賞及鼓勵對孩子成長至關重要。羅碧珊表示，如果家長能積極鼓勵小朋友表達自己想法及情緒，有助小朋友舒緩壓力，阻止日後子女壓力失衡，繼而選擇自殘的悲劇。她建議家長可參考以下4部曲，以鼓勵小朋友向自己傾訴心事。 1. 先邀請子女對話:「你有冇嘢想分享？」 2. 引導子女說出情緒:「你現在有咩感覺？」 3. 展示同理心:「爸爸/媽媽明白你嘅心情」。 4. 鼓勵繼續分享:「我欣賞你願意講比我聽」。

培養情緒穩定孩子︱成為孩子同行者 羅提及，家長若能成為小朋友的同行者角色，讓他們明白無論遇到任何處境，父母都會與他們同行，同樣有助他們情緒穩定。她分享，小朋友進行學校面試時緊張害怕屬常事，如果家長能表現同理心，表達出理解及陪伴小朋友，通常他們會迅速平復心情；否則會不停哭鬧。羅碧珊建議父母可使用公仔協助小朋友表達，「如果公仔覺得驚，佢會同爸爸/媽媽講」，令孩子明白父母是自己的支持者。 培養情緒穩定孩子︱用正確方法舒緩壓力 遇到負面情緒時，學懂如何紓壓亦同樣重要。但並非每個人知道正確的舒壓方法。羅校長建議，家長可透過繪畫、音樂及壓力球，幫助子女紓壓。子女從小學習正確的舒壓方法，便能沿用這些方法協助自己解壓。

培養情緒穩定孩子︱以身作則 校長最後強調，家長亦要以身作則，以平和穩定的情緒面對生活各種情境，子女能從中學習及模仿言行。她認為，小朋友是一張白紙，會模仿家長的一言一行。若然父母用正確態度及方法面對不同情況，有助培養子女穩定情緒。例如父母倒瀉水時反應較大的話，子女會有樣學樣，下次子女遇上相同情況時亦會做出較大反應。