專家訪問│整理收納師Suki 教你清潔執屋 生活乾淨企理！

3年疫情，令不少人有翻天覆地的改變，從此不一樣。賴淑雯(Suki)是其中之一。本身是營運經理，因疫情經常work from home，期間發現家居整潔對家庭及孩子的重要，於是遙距修讀「日本整理收納專家協會」二級課程，畢業後甚至辭去穩定的工作，轉為全職整理收納師。 文：袁雅婷 攝：董立華

轉職專業收納師 原本在香港舞蹈團從事市場推廣的Suki，工作時間不穩定，但隨著大女出世，想投放更多時間在小朋友及家庭上，於是轉職擔任營運經理。後來疫情殺到，經常work from home，一家人待在家裡的時間久了，才驚覺家中空間不足及整潔的重要性，於是開始認真執屋。但不到三、四日，家裡又打回原狀。上網搜尋相關竅門，發現「日本整理收納專家協會」的二級課程，透過遙距學習，畢業後開始學以致用，套用在打理自己家居上。她表示，收納令生活出現極大轉變，經常需要反思物質的「要」和「不要」，讓生活按重點排優先次序。這種習慣及思維模式亦延伸到職業選擇上，「希望在照顧家庭的同時，也可追求自己想過的生活及熱愛的工作。」 生活各方面提升 成為全職整理收納師後，Suki認為對家庭、親子關係及生活質素等各方面都大有裨益。例如在家庭方面，可以自己安排工作時間，趁孩子上學時工作，時間管理更有彈性，不用犧牲親子時間，藉此增加了與小朋友溝通及相處的quality time，更加了解他們的需要，從而減少摩擦，提升親子關係。此外，家人亦有更好的生活質素、更寬敞舒適的空間。

培育子女收納技巧 Suki不時會教導一對兒女收納小技巧，例如事前與小朋友溝通及協定，慢慢建立整理清潔的習慣及責任感，使他們不會過分依賴傭人或長輩，了解需要親力親為，保持家中整齊乾淨。Suki稱：「在兒子6至8歲上小學時，我已教他要跟上課時間表自己執書包。在書包內要排好次序，手冊放最前，然後放第一堂、第二堂的書本，如此類推。最後將所有功課放在功課袋內，這樣可建立小朋友的規劃力、責任感。」 此外，Suki以空間大小來決定兒子玩具的數量，方法是準備一個大盒，教導他所有玩具只可放在大盒內，小朋友就會思考只保留想要的玩具，下次想再買新玩具時亦會更加謹慎，精挑細選。減少浪費之餘，不要的玩具也可送贈有需要人士，令物品有「第二生命」。Suki形容，從小建立斷捨離的習慣，令生活不會側重在物質上，重新定義人生的重點。 賦予孩子收納及擺放話事權 最後，Suki提到每個家庭都有分「公共空間」及「私人空間」：客廳是公共的，大家都有責任去維持它的整潔；小朋友的房間屬私人的，小朋友就有責任去保持企理整齊。每件物品都需要有一個「家」，家長也要賦予小朋友話事權，去決定他們的物品如何收納及擺放。小朋友年紀尚小，家長要擔當引導角色；到小朋友慢慢成長，建立良好的清潔收納習慣後，自然會懂得整理自己的地方及物品，更加愛護及珍惜自己辛苦打理的家。 香港生活空間昂貴，透過整理及收納，就算沒有大屋，在同一個地方，都可以創造出更多空間。

實用技巧示範│小朋友漂書 清潔貼士：使用多用途家居消毒濕紙巾抹抹漂書的表面，或在天氣好時放在太陽下曬一曬 收納貼士：根據書本系列及高度來排列，封面向外，放在小朋友容易拿到或經常看書的位置，方便挑選及閱讀

實用技巧示範│鞋 清潔貼士：回家時使用消毒搓手液消毒雙手，然後使用殺菌消毒噴霧來噴鞋底及內部，再放入鞋櫃 收納貼士：根據收納動線，將小朋友一星期5日都要穿著的白鞋、黑鞋放在最近門口的鞋櫃之特定位置，假日穿著的鞋子放在遠一格的位置

實用技巧示範│沙灘用品（例如泳衣、水泡、水袖、水槍等） 清潔貼士：使用消毒藥水浸泡兩次，沖走泥沙後，再晾乾 收納貼士：晾乾後摺好，全部放進防水袋，方便下次去沙灘時整袋拿出使用