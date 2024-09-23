專家訪問｜港學童自殺案上升 家長應留意3特徵 或有自殺傾向

近日有調查發現，有三成受訪中學生受抑鬱症相關症狀困擾，有四分之一受訪者處於焦慮狀態，但僅得兩成八受訪者願意與成年人談論困擾。調查結果喚起不少家長憂慮及關注。兒童與家庭科學中心聯席總監林俊彬博士認為，家長要防範於未然，留意子女行為及想法的改變，盡量每日抽空積極聆聽子女需求。

林俊彬認為有自殘或自殺傾向的學生通常有3個特徵，認為自己「任何事都做得差」、「做得不好是因為自己能力差」及「現在做得不好，將來也是做得不好」，在內在性、廣泛性及時間性上明顯對自己能力不滿意。有人認為學生自殺是源自性格自卑敏感，所以較容易自殺。林強調，有自殺傾向的學生並非性格驅使，更重要原因是他們對人生失去希望，並將此擴展到其他生活範疇，認為自己不能掌控自己生命，無論自己如何努力，結果一定失敗。

林舉例，有自殺傾向的學生可能對自己學業成績不滿意，認為自己能力差，繼而將失敗擴展到其他範疇。其實失敗的原因未必因為學生能力，有機會是老師教學問題，亦不需將結果擴展到其他事情上。

聊天內容以聆聽子女感受為重點

如果發現子女可能有自殺傾向，相信不少家長關注如何幫助他們。林俊彬表示，家長要防範於未然，家長盡量每日與子女聊天及留意子女行為變化，切忌待子女自殘或自殺後才發現問題。林認為，家長應積極聆聽子女生活經歷及感受，稱讚子女及鼓勵子女發展其他方面的長處，他舉例「你之前連單字都唔識，而家可以寫到句子，只要用功便能夠進步」。林提醒家長避免教導子女，因為小朋友平日經常受大人指點及教導，大人較少聆聽他們，聊天內容應以聆聽子女感受為重點。