專家訪問｜為何小朋友特別聽某個人說話？ 幼教副教授：對方與小朋友關係好

相信不少家長試過當小朋友不聽話的時候，就會說「你繼續這樣，我就告訴XX知道」，可能這個人是老師或者是爺爺嫲嫲。但神奇的是，小朋友聽到這個名字後便會立即聽話。這句魔法句子成為不少家長常用句子，小朋友稍有不聽話就會使出這句魔法。到底為甚麼小朋友會這麼遵循某個人的說話？香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監及幼兒教育學系副教授林俊彬博士剖析箇中原因！

絕大部分家長認為小朋友聽話食飯不扭計便屬於「乖」小孩。但林認為，每個人不論長幼都會有「壞」的一面，例如每個人都會遲到或說粗口，此屬流動性行為，難以單純用這些行為而標籤某個人是「乖」或「壞」小孩。

林俊彬強調小朋友「不乖」時，家長未必要惡，可以用淡然的態度對待小朋友「不乖」行為。例如家長可以收起笑容，用較嚴肅的態度告訴小朋友，「如果現在不吃飯便要等到晚飯才准許吃飯，期間不會有零食。」假如小朋友仍舊不吃飯，家長亦可以讓小朋友承擔後果。

與小朋友之間的關係好

林俊彬認為可能是對方經常讚賞及聆聽小朋友，與小朋友之間的關係融洽，所以小朋友肯聽對方話。林舉例，假如小朋友10次吃飯有8次是不聽話，一般家長便會注意那8次的不聽話行為。但對方能夠發現及讚賞小朋友的其餘2次的進步之處，並且獎勵小朋友貼紙等，再加上對方可能經常與小朋友玩。這些行為令小朋友特別聽某個人的話。