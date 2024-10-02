專家訪問｜父母離婚要點幫小朋友適應？教大副教授：切勿要子女XXX

香港離婚率向來高企。根據政府統計處，在2019年就有21157對夫婦離婚。有子女的夫婦通常離婚時往往最擔心小朋友，不知道如何與小朋友解釋父母分開，亦不清楚如何幫助小朋友適應新生活。香港教育大學幼兒教育學系副教授林俊彬博士分享6招父母離婚後如何協助小朋友過渡新生活。

父母離婚｜反覆對子女澄清離婚與他無關 林俊彬認為，父母離婚會對子女情緒或學業成績有影響，但未必會造成長期負面影響。小朋友會容易覺得是自己問題而導致父母離婚，「父母離婚是因為我頑皮」「他們不想要我」，開始陷入內疚自責情緒。所以父母要有敏銳覺察需向子女細緻及反覆強調離婚與他們無關，例如父母可向小朋友說「爸爸媽媽是因為意見不合而分開」等，反覆向子女強調父母離婚與他們無任何關係。 父母離婚｜留意與前夫/前妻之間相處 林俊彬提醒，家長盡量避免在小朋友面前吵架及使用負面語言。衝突可能導致小朋友加深情緒困擾。父母同時要避免在小朋友面前說對方壞話，例如「你不要像你的爸爸一樣不負責任」等。

父母離婚｜提醒子女他們無需作出選擇 許多時父母離婚前後會要求小朋友作出選擇，「爸爸媽媽分開後，你想同邊個一齊住？」，令小朋友深感困擾，不知所措。林指出，父母離婚時要向子女強調無論發生任何事，父母永遠在他們身旁，無需擔心會有人離去，子女無需作出抉擇。 父母離婚｜避免讓小朋友成為傳聲筒 父母離婚後小朋友往往會在放假時會與爸爸或媽媽共渡親子時光。相信許多父母離婚後會叫子女向前夫或前妻傳達訊息，例如「你記得叫爸爸交學費」等訊息。但林俊彬表示，這種做法會令子女認為父母雙方已無法溝通，需依靠子女作傳話人，加上照顧子女是父母責任，小朋友無需承擔照顧責任。

父母離婚｜切勿讓子女成為「特務」及保守秘密 有些家長在離婚後會叫子女留意前夫或前妻動向，觀察對方有沒有新歡。又或者家長要求子女保守秘密，比如「唔好同媽媽講我同姨姨拍緊拖，呢啲係我哋之間的秘密」。林俊彬博士強調，這些是大人之間糾紛及責任，切忌將問題及責任放在小朋友身上。林認為，如果事情是不能見光或不希望前夫或前妻知悉，父母應直接不做或自己保守好秘密，而不是將事情責任掉轉放在小朋友上。林補充，如果家長要求小朋友成為「特務」或保守秘密，變相要小朋友作出選擇要幫父或母。例如，父親要求兒子保守秘密，不能告訴媽媽，即使兒子作任何決定等同背叛或幫助某一方。 父母離婚｜切忌向子女訴苦 有些父母離婚後會感到傷心難過，向小朋友訴苦「爸爸好慘好唔開心」。林俊彬博士重申，向小朋友訴苦等同將責任掉轉，父母本應照顧子女，但現時子女反倒要照顧父母情緒。所以家長對離婚有任何負面情緒，林認為應向朋友或輔導員訴苦，子女不是父母的樹洞。