專家訪問│發掘SEN青幼兒潛能 與社會「共創可能」

現代社會講求共融，愈來愈多影視作品指出SEN孩子的長處、該怎樣與SEN兒童相處，例如去年熱爆韓劇《非常律師禹英禑》、早年谷祖琳與余香凝主演的電影《非同凡響》等。既然知道SEN小朋友也有優勢、能夠與社會共融，那該怎樣發掘其潛能及栽培呢？ 圖：受訪者提供 文：袁雅婷

留意性格及氣質 協康會教育心理學家鄭光言表示，該會有專家為0至15的SEN青幼年服務，會針對幼兒及學齡的家長作諮詢工作。由於幼兒學習才藝並非由專家親身教授，透過諮詢工作專家便能提點家長，留意孩子幾方面，包括情緒氣質──每個小朋友的情緒氣質有差別，有些害羞、有些外向，這是孩子與生俱來的性格。鄭光言建議家長，發掘小朋友的潛質前，先留意他們的情緒氣質；如資源許可，可以給足夠的機會及平台讓孩子探索各類活動。但要注意探索與操練的分別，如讓小朋友以課堂形式學習，容易令他們失去發展潛能的動機和興趣。 他續稱，在孩子幼兒期時，家長接觸子女最頻密，可多留意他們的性格特質、情緒氣質，以及為他們提供探索機會。待孩子年齡漸長，性格開始成形，如果偏向仔細、內斂，則比較適合後勤工作，專家不會提議他們向社交性強的潛能發展，例如表演者、記者等。如發現掘到幼兒對繪畫班感到興趣，無聊時會找大人拿紙畫畫……這些資料有助專家分辨甚麼活動較適合孩子，並加以栽培。

軟技能與正向特質 此外，協康會為15歲以上青少年提供「共創可能」計劃。該專業團隊有心理學家、職業治療師、社工等，專家會透過安排工作體驗、斜槓族體驗，以及才藝相關的興趣班，例如擴香石製作、音樂小組、多媒體製作等。專家並會觀察青年的參與度、動機、投入程度，了解青年是否有潛質發展，並繼續培育，甚或給予另類工作機遇。這個計劃會透過中心協助家長，為青年提供機會。 鄭光言指，家長要著重培育孩子的軟技能發展，例如抗逆力、溝通技巧，還有正向性格特質，包括接納能力、友善的態度。SEN孩有與生俱來的特殊需要，以患有自閉症孩子為例，他們天生較為固執，要學習接納能力的話，培訓方式就需要多樣化及具體化，譬如運用角色扮演、模擬試練。其次是要放慢步伐教導，父母亦要接納SEN子女的學習進度與一般小孩有所差異。