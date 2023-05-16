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生活
2023-05-16 19:59:12

專家訪問│直播帶貨女王ViVi分享親子及帶貨秘笈

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ViVi由成為KOL第一天開始，已經對自我定位很清晰。

ViVi由成為KOL第一天開始，已經對自我定位很清晰。

「直播帶貨女王」ViVi(陳沈沂)早已成為本地直播帶貨行業中的佼佼者工作繁忙又育有四名子女的她，如何在生活和工作之間取得平衡？一直在ViVi社交平台客串KOL的大女兒，在潛移默化下已對帶貨產生興趣，ViVi會否鼓勵扶持她並分享經驗及成功之道？另外，若其他年輕人有興趣成為KOL直播帶貨，需要具備甚麼條件？

攝：王偉洪 文：袁雅婷

她會說出值得購買的原因、品牌特色及概念等，免得顧客只因便宜或為買而買。 她會說出值得購買的原因、品牌特色及概念等，免得顧客只因便宜或為買而買。

忙碌中爭取天倫樂

被譽為「直播帶貨女王」的Mixx Collection創辦人ViVi身兼數職，每晚9點準時在平台上直播帶貨外，還要與世界各地的商家接洽、發掘好貨、傾談優惠；直播前也需要做好產品資料搜集，更需要管理公司等。即便工作繁忙至此，她表示與四名子女關係很好，並會爭取親子時間，例如趕工作進度，接送子女上下課、盡量和他們吃飯及陪伴。為了使生活和工作取得平衡及與子女保持緊密聯繫，她不時會與兒女一同出鏡，在社交平台分享自己日常生活，讓子女滿足表演慾、教導他們說話的分寸；當小朋友不知不覺融入後，便了解到ViVi的工作模式及苦與樂，更讓她在工作過程中享受親子樂。

親子相處如朋友

ViVi更認為，現今世代與以往不同，老一輩「一言堂」居多，與後輩較少溝通，而現今孩子與家長都樂於傾談。她還指，要子女對說話聽得合心意，講話時不妨以朋友相待、不含敵意並需要「合拍」，這會使他們把心事自願透露出來。這個相處模式，會增加親子間的信任程度，ViVi說：「因為發生甚麼事他們都會第一時間會告訴你，例如在校內的事、與同學之間有摩擦、感情生活等。甚至學校舉辦開放日時，也會第一個邀請我去他們開辦的小店舖。」她舉例，大女兒曾邀請她參加其生日會，卻又臨陣改變主意：「媽咪都是不邀請你了，因為我會與朋友玩得很癲，你還是在家中等我吧，我會拍些影片給你看，你別生氣！」就因為平日與小朋友關係好，很多事情互相沒有太多忌諱。

尤其是與15歲的大女兒相處如朋友，ViVi更說：「我們會攬著腰、十指緊扣地外出。雖然我已有很多贊助商送的口紅，我還是愛和她逛街，揀選她有興趣的店舖一起挑選唇膏及衣服；或者投其所好，例如她喜歡的韓星，我會告訴她我也喜歡，聽過他幾首歌。」這樣大女才覺得與媽媽沒有代溝，她發覺這方法很有效。

ViVi與大女兒如朋友般相處。 ViVi與大女兒如朋友般相處。 ViVi與大女兒如朋友般相處。
大女因客串KOL而對帶貨行業產生興趣。 大女因客串KOL而對帶貨行業產生興趣。 賣手要往世界各地與商家接洽，大大增廣見識。

KOL須有清晰定位

ViVi看好社交營銷是一條嶄新的職場出路：「社交營銷行業的自由度很高，你可以直接憑自己所想，創建你的一套表達風格，並去遊說觀眾選擇你推廣的產品。這種行業可以讓人發揮創意，並從中獲得滿足感。加上現今主播可利用網絡直播科技，同一時間就可向數以千萬人計的網民受眾互動推銷，讓其才華發揮數千倍效果。」她更提醒年輕人，要精準的找好個人定位，千萬別做copycat

ViVi看好社交營銷是嶄新的職場出路。 ViVi看好社交營銷是嶄新的職場出路。
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