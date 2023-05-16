專家訪問│直播帶貨女王ViVi分享親子及帶貨秘笈

「直播帶貨女王」ViVi(陳沈沂)早已成為本地直播帶貨行業中的佼佼者，工作繁忙又育有四名子女的她，如何在生活和工作之間取得平衡？一直在ViVi社交平台客串KOL的大女兒，在潛移默化下已對帶貨產生興趣，ViVi會否鼓勵扶持她並分享經驗及成功之道？另外，若其他年輕人有興趣成為KOL直播帶貨，需要具備甚麼條件？

被譽為「直播帶貨女王」的Mixx Collection創辦人ViVi身兼數職，每晚9點準時在平台上直播帶貨外，還要與世界各地的商家接洽、發掘好貨、傾談優惠；直播前也需要做好產品資料搜集，更需要管理公司等。即便工作繁忙至此，她表示與四名子女關係很好，並會爭取親子時間，例如趕工作進度，接送子女上下課、盡量和他們吃飯及陪伴。為了使生活和工作取得平衡及與子女保持緊密聯繫，她不時會與兒女一同出鏡，在社交平台分享自己日常生活，讓子女滿足表演慾、教導他們說話的分寸；當小朋友不知不覺融入後，便了解到ViVi的工作模式及苦與樂，更讓她在工作過程中享受親子樂。

親子相處如朋友

ViVi更認為，現今世代與以往不同，老一輩「一言堂」居多，與後輩較少溝通，而現今孩子與家長都樂於傾談。她還指，要子女對說話聽得合心意，講話時不妨以朋友相待、不含敵意並需要「合拍」，這會使他們把心事自願透露出來。這個相處模式，會增加親子間的信任程度，ViVi說：「因為發生甚麼事他們都會第一時間會告訴你，例如在校內的事、與同學之間有摩擦、感情生活等。甚至學校舉辦開放日時，也會第一個邀請我去他們開辦的小店舖。」她舉例，大女兒曾邀請她參加其生日會，卻又臨陣改變主意：「媽咪都是不邀請你了，因為我會與朋友玩得很癲，你還是在家中等我吧，我會拍些影片給你看，你別生氣！」就因為平日與小朋友關係好，很多事情互相沒有太多忌諱。

尤其是與15歲的大女兒相處如朋友，ViVi更說：「我們會攬著腰、十指緊扣地外出。雖然我已有很多贊助商送的口紅，我還是愛和她逛街，揀選她有興趣的店舖一起挑選唇膏及衣服；或者投其所好，例如她喜歡的韓星，我會告訴她我也喜歡，聽過他幾首歌。」這樣大女才覺得與媽媽沒有代溝，她發覺這方法很有效。