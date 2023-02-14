專家訪問+自白│母職輔導 支援媽媽面對挑戰 走出困局

女性除了有青春期、更年期，也有母職期。即是成為母親後，經歷身份轉變，面對母職期的女性要應付突如期來的諸多挑戰，然而，卻沒有專業的支援可以幫助她們。心理治療師藍穎嘉(Janice)卻看到這一點，將服務定位母職輔導，旨在幫助正在經歷身份轉變的女性，支援媽媽走出困局。 圖：董立華、部分為受訪者提供 文：袁雅婷 由高壓金融業轉軌道 藍穎嘉(Janice)在大學主修心理學及社會學，但她畢業後選擇的首份工作並不是心理治療師，而是當年最熱門的金融業，並投身最高壓的投資基金公司及投資銀行。拼搏超過十年，Janice感到這生活方式並非長遠可持續，開始萌生轉行念頭。 之後Janice邊工作邊修讀心理輔導學碩士課程，還跟隨精神科醫生完成臨床實習。她更不斷進修各種心理治療方法，包括英國牛津大學靜觀中心的靜觀認知治療課程、遊戲及藝術治療、家庭治療等，並獲認證為孕產心理健康專業人員，更在2021年成為英國註冊遊戲治療執行師。

助母親尋找自己定位 在Janice獲取更多專業資格及成為母親之後，她親身感受到社會在母職支援上的不足。支援媽媽的服務主要都集中在育兒工作上──餵奶、沖涼、睡眠訓練、身心發展等，但媽媽的個人需求卻鮮有被關注。再者，育兒本應建立在家庭和社會的協力網絡之中，但社會普遍認定媽媽是育兒路上的主要負責人。因此，她開辦「母職輔導」服務，讓她們重新尋找自己的定位，從而提升工作表現及人際關係。 她續稱，母職輔導的工作是以母親為中心，提供心理協導及支援，幫助媽媽平伏與覺察自己的情緒，並改變影響日常生活的行為及負面思想，以解決日常遇到的困難，包括與人相處、育兒、事業上的發展等。

母職期四大挑戰 Janice將母職期較常遇到的挑戰歸為四大類。第一是家庭之間的互動出現重大改變，成為母親後可能與丈夫、父母、翁姑或孩子的關係都會出現不同層面及方向變化；第二是產生一方面想全心全意照顧小朋友(覺得花愈多時間陪伴他就愈好)，另一方面想擁有me-time的矛盾情緒；第三是母親經常覺得自己不夠完美，因早在自己母親及圈子中、社會或媒體等，對「好母親」有既定的形象，當她生育後才發覺好媽媽不容易當，認為自己與心目中的完美媽媽有一段距離，便自責及內疚；第四是母親感到內疚、羞愧卻不敢與人分享，久而久之，她們選擇將問題藏在心底，造成社交孤立，而這種孤立會很容易導致產後抑鬱。 自我覺察及個人空間 Janice以自己的經驗解釋，要照顧獨一無二的孩子，在不同情況下要找出適合的方式去解決問題，令她每日都有新挑戰。她舉例指，當女兒睡不好時，雖然她盡了很大努力，包括上網查看資料、詢問多位專家、顧問等，但她仍將問題歸咎於自己，會很傻的自問，是懷孕期喝了咖啡導致女兒睡得差？經此役後，她認為覺察很重要，懂得自我覺察、給予個人空間，接受自己是不完美，對調整情緒有很大幫助。