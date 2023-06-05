專家訪問│「閱讀情緒教育法」助孩童學習管理情緒

近年城大研究發現，引用故事介入治療法，可減低學童的欺凌和侵略行為。心理學家陳頌恩博士(Joanne)亦指出，閱讀對小孩的身心健康成長十分重要，鼓勵家長們可以圖書作小工具實行「閱讀情緒教育法」，幫助子女學習自我管理情緒，同時提升小朋友睡眠質素。

家長要留意孩子的健康及情緒問題 寶寶初誕生由媽媽的肚子裡來到世界，對寶寶來說是一個大轉變，必須慢慢適應新環境，而且，寶寶一開始未能以說話來表達自己。因此，家長應多留意0至6歲小朋友的表現，如發現與平日有所不同時，家長則要特別留意小朋友的健康和情緒是否出現了問題。0至6歲的幼童有機會因為初嘗上學、課外活動或遇上社交而感到壓力，家長應細心留意及盡早發現並處理，減低因過多壓力而導致小朋友的心理健康受到負面影響。Joanne建議家長可從孩子生理、心理同社交3方面的發展著手留意：

招數一 ：透過「閱讀情緒教育法」 引導孩子正確學習處理情緒 幼兒時期(0至6歲)是培養心理健康的黃金時間，幼兒從很小就能夠體驗並逐漸發展自我意識情緒。心理學家陳頌恩博士(Joanne)建議家長可以透過「閱讀情緒教育法」進行情緒教育，在親子閱讀時，透過向小孩描述故事角色的感受及情緒，引導幼兒代入角色，認識人物情緒。平日家長亦應該多留意小朋友的情緒，了解小朋友的個人感受，避免否定小孩的負面情緒，而是幫助小朋友去認識、接納自己的情緒，並引導他們如何正確表達、管理情緒。由小開始透過「閱讀情緒教育法」引導小朋友處理情緒，對於他們日後的社交發展亦有莫大幫助。

招數二：睡前閱讀圖書題材要注意！建立睡眠常規可提升小朋友睡眠質素 半歲以後，寶寶的睡眠仍佔每天的大部分時間。若寶寶到了睡眠時間卻不肯睡覺，家長應該怎辦？心理學家Joanne表示，小孩的睡眠質素跟睡眠環境有關，房間的濕度、溫度、光暗，寢具是否舒適、乾淨，都會影響小朋友是否睡得好。同時，家長可以透過建立睡眠常規，培養子女每日睡覺前做同樣的事，像是先換睡衣，再一起閱讀、聽音樂等，令小朋友做好心理準備去睡覺，從而提升小孩的睡眠質素。Joanne亦建議，睡前閱讀的內容不應該過份緊張刺激，譬如被恐龍追趕的冒險故事都可能令到小朋友睡不着。