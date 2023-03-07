專家+校長訪問+街訪│撤消「口罩令」對小朋友 是好？是壞？

政府撤消「口罩令」，到底對孩子有甚麼好處及壞處？家長如何應對？專家、中小幼校長及家長又有甚麼看法？ 圖：陳奕釗、李睿哲 文：袁雅婷 失去保護的擔憂 親子專家鄭穎賢(Wincy)支持政府取消「口罩令」，並指該政策對小朋友來說有好有壞，政府應該給予家長及孩子一段緩衝時間，讓他們選擇戴或不戴口罩，以作適應。她續說：「好處是，可以增加2至6歲正處於語言發展黃金期的小朋友觀察別人表情及咬字發音的機會，學習溝通、社交及語言等，對他們各方面的發展有所幫助。」 而壞處是，有些孩子已經習慣外出的裝束，包括衫褲鞋襪及口罩，現在要脫掉口罩，會使他們覺得害怕及緊張。Wincy更指，12歲前的小朋友對脫口罩都會感抗拒，尤其是3歲以下的小孩，由他們出生起，眼看其他人都是戴著口罩，因此便覺得必須戴著這「東西」保護自己，不戴的話反而會令他們很不舒服及感恐懼。此外就是衛生問題，以往3年都是戴著口罩，令一些小朋友在打噴嚏或咳嗽都沒有用手遮擋的習慣及意識。這樣會使對衛生情況較敏感的孩子感到很擔憂，以致不願意脫掉口罩。

長期戴口罩已產負面影響 Wincy稱，小朋友因戴口罩3年，其實亦衍生出不少成長問題，例如有些孩子變得呼吸不暢順，導致要用口呼吸，令部分口腔受到影響，流口水弄得口罩全濕，最後要幫助他改變呼吸方法。孩子學語言發音時，需要看別人的舌頭放前或後，而在戴口罩時期只能憑聽覺學習發音，看不到別人發音時的口型及擺舌，對學習會有所影響。 至於小朋友面對這些影響要多久才擺平，Wincy也很難預計：「不如先想孩子要多少時間才能慢慢脫掉口罩，這個會更容易看出來。外在的事，可以在脫掉口罩後再建立；內在的事，就要更多時間應付。」她更預估小朋友需要6至9個月去慢慢適應語言這些外在問題。

加快不戴口罩的過渡期 孩子脫掉口罩的過渡期因人而異，Wincy更將它比喻為冬季、夏季校服交替，正如每年轉季，總有人早些或遲些換季。現階段仍有小朋友選擇戴口罩，她認為，學校可以給予學生及家長多些教育及支援，讓大家放心脫掉口罩。Wincy建議，如想子女過渡期進展更快，可以仿效教他們戴口罩時的做法，例如用故事、宣傳片讓他們釋除疑慮；提醒他觀察老師的嘴巴；給他們看疫情前這個世界人們沒戴口罩的影片；亦可帶孩子去已復常的地方旅行，讓他們親身體會周遭的人沒有戴口罩仍可正常生活的感覺。

中小幼校長點睇取消「口罩令」？ 寶血幼稚園校長甘麗貞修女： 「我認為香港目前疫情受控，是時候放下口罩，讓大家呼吸一下新鮮空氣。但最終目標仍是以小朋友健康為重，家長可自由選擇戴或不戴，以避免受感染。小朋友若有不適，就鼓勵戴上， 以免傳給別人。」

寶血幼稚園校長甘麗貞修女

香港靈糧堂幼稚園校長謝佩珊： 「期待看到孩子在脫下口罩後的可愛笑臉，能互相『見面』對他們的社交及語言發展上也有正面的影響。然而家長也須視乎幼兒的身體狀況及心理上的適應情況而考慮需否佩戴口罩，應讓孩子慢慢適應。」

香港靈糧堂幼稚園校長謝佩珊

救恩學校(小學部)校長歐偉民： 「我是支持取消口罩令，讓同學或老師可以自行決定是否需要佩戴口罩。而在一些需要看見口型、臉部表情的教學活動，也可以安心進行。當然，若同學暫時未習慣不戴口罩，亦可繼續佩戴，重要是彼此尊重，珍惜這份可以按自己需要而選擇的自由。」

英華小學校長陳美娟： 「政府撤消口罩令之後，學校已經出通告通知家長同學或老師進入校園時都可以不用戴口罩。有需要的話亦可選擇戴口罩；若有新冠或流感病徵，校方都建議學生戴上口罩或不要上學，以保障自己及他人。在撤消口罩令剛開始的幾天，大部分學生仍戴著口罩上學，但這都是同學們的選擇，所以我特地於早會向所有同學說，現在無論在室內或室外不戴口罩，都不是犯法，但如果有同學在乘搭交通工具時想戴口罩保護自己，是沒有問題的，而其他同學要尊重及包容別人的選擇權利。還有，我覺得小朋友已經戴口罩3年，總需要一些時間作為過渡期，長短則因人而異。我想這亦是個好時機，就著一些變化把握教育孩子的機會，教導他們同理心。」

英華小學校長陳美娟

鳳溪第一小學校長朱偉林： 「在足夠的社會保障前提下，同意撤銷口罩令以讓所有學生回復正常的校園生活。香港學童的新冠疫苗及流感接種率相對高，故此除下口罩也有一定的保障。當然我們應該繼續鼓勵學生按時接種新冠疫苗及打流感針以增強保護。以本校為例，新冠疫苗的三針接種率超過九成，而流感針已超過一半，並於3月8日再為逾200位同學打流感針。」

鳳溪第一小學校長朱偉林

聖若瑟書院校長黃婉芬： 「學校都很歡迎政府取消口罩令的決定，不過若時間可以充裕一點的話，校方可以準備得更具體及完善。總的來說，學生、家長及老師等都很支持這個政策，讓我們有選擇權決定戴或不戴口罩，一些害怕傳染疾病及想保持衛生的同學會選擇戴口罩；也有些崇尚自由，覺得不戴口罩可以方便學習及溝通等。這樣戴與不戴的情況在我們學校是一半一半，而老師入課室前都會戴上口罩，令大家都有選擇權。另一方面，學校會加強健康指引，提醒學生脫掉口罩後將面對怎樣的情況。」