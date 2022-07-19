專業推介｜演員又游水又出汗 《I SWIM》化妝師分享持久防水妝容秘訣

ViuTV原創劇集《I SWIM》近日播出，更成為網上熱話。該劇由呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)、王智德(Alton)、P1X3L、袁澧琳及吳海昕等一眾新人主演，劇中不乏游泳場面，又有不少戶外場景，演員們動輒滲油出汗，容易出現溶妝及脫妝問題，《I SWIM》的後台化妝師Nicole Cheuk就為大家分享夏季持久及防水妝容秘訣。

《I SWIM》的重點除了男星的肌肉之外(笑)，亦主打一眾新世代新人，相比起女生，男生的妝容更要透薄自然。由於不乏游水場面，為了拍攝一氣呵成，減少上水後耗時補妝，演員的妝容必需持久之餘，也要切合年輕人青春自然的氣息。