專業推介｜演員又游水又出汗 《I SWIM》化妝師分享持久防水妝容秘訣

ViuTV原創劇集《I SWIM》近日播出，更成為網上熱話。該劇由呂爵安(Edan)、邱士縉(Stanley)、王智德(Alton)、P1X3L、袁澧琳及吳海昕等一眾新人主演，劇中不乏游泳場面，又有不少戶外場景，演員們動輒滲油出汗，容易出現溶妝及脫妝問題，《I SWIM》的後台化妝師Nicole Cheuk就為大家分享夏季持久及防水妝容秘訣。
《I SWIM》的重點除了男星的肌肉之外(笑)，亦主打一眾新世代新人，相比起女生，男生的妝容更要透薄自然。由於不乏游水場面，為了拍攝一氣呵成，減少上水後耗時補妝，演員的妝容必需持久之餘，也要切合年輕人青春自然的氣息。
條狀粉底可造陰影Highlight
Nicole分享演員使用的化妝品及啞緻防水妝容心得，她表示，由於夏天汗油分泌特別旺盛，所以選用VEIL柔紗礦物質妝前乳先行為演員打底，妝前乳可以控油防汗，塗上後即呈現啞面效果，就算之後再塗上化妝品，效果亦相當薄透，能長效保持清爽感覺。她亦大力推薦VANISH無痕修飾粉底，這款粉底專門針對油性肌膚，質地輕盈，持久度十分高，若要打造陰影、加深Highlight效果，可選用合適色號作修飾，加上只要輕輕壓印就可作補妝之用。
眼霜打底不怕皮膚乾澀
演員要長時間拍攝，想雙眼有神又上妝，Nicole上妝前會為演員先塗上EQUILIBRIUM極致保濕撫紋亮眼霜打底，妝前使用能撫平眼底肌膚、減淡黑眼圈，且滋潤度高，用後即使長時間下水暢泳也不易令皮膚乾澀，亦可增加光澤感和持久保濕度，眼週肌膚即時變得水潤飽滿。Nicole亦使用了VEIL眼影底霜，底霜具啞面效果，塗上後再加眼影，能令妝容更持久，就算落水也不易脫色溶妝。
想妝感更自然，遮瑕液比遮瑕膏更透薄，VANISH無瑕遮瑕液不單有效遮蓋暗瘡、色斑等瑕疵，而且感覺自然。在完成全面底妝後，可輕掃VEIL透明定妝粉，能掩飾瑕疵，減少毛孔、細紋和皺紋，令肌膚看起來更光滑。
為要抵擋戶外熱辣天氣，防水化妝品亦十分重要。Nicole首推VANISH絲滑胭脂棒及VOYEUR防水眼線液，前者胭脂感覺紅潤自然，塗後觀感可人而不誇張，乳霜狀的質感可更緊貼雙頰，即使遇到汗水也不易污妝；後者能勾勒出美目輪廓，防水度高，無懼下水時脫色，運動起來便無後顧之憂。
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