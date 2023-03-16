專訪本地漫畫家廖光祖與Man僧｜到訪世界知名安古蘭國際漫畫節眼界大開

「以前黃玉郎出席公眾場合呢，喺隔離陪佢嘅人有邊個？係梅艷芳、張國榮。八十年代先有，你而家想像唔到，唔係姜濤陪你出席，係姜濤跟住你出席，哈哈哈！」香港漫畫家Man僧說畢即引來眾人大笑。潮起潮落，香港漫畫近年的確不復過往輝煌光彩。在日韓動漫盛行的年代，港漫還有機會可再次嶄露頭角嗎？到國外走走，也許是個刺激思維的好方法。今年一月，香港藝術中心獲得「創意香港」的贊助，帶著香港漫畫支援計劃「港漫動力」出版的15部港漫，於歐洲最著名漫畫節「安古蘭國際漫畫節」中展出，其中 7 部作品的主筆—鄺志傑、梁慧欣、廖光祖、蘇頌文、司徒恩翹、Man 僧及張漢華，更親身到法國交流。 文︰何宛珊

雖然唔會見到姜B同我出席場合，但香港漫畫或者仲有得做，唔會窮到瞓街，未去法國之前係想像唔到，不過要望望外國市場 Man僧

除了《0課特工》主筆Man僧，《貓面具少年》作者廖光祖（祖哥）亦是其中一位有到訪安古蘭的漫畫家，他形容這是「傳說中」的漫畫展，感覺隆重且神秘，令人不禁想一探究竟，「得到香港藝術中心邀請真係好開心、好夢幻，終於有機會去；更夢幻嘅係可以帶著自己新作品過去，唔只本地，外國觀眾都睇到自己嘅創作。」

15位香港漫畫家的作品都在MANGA CITY內的香港展區展出。

現場繪畫表演 不想失禮香港 於安古蘭國際漫畫節中，本地漫畫家都有在香港展區作現場繪畫示範，甚受現場觀眾歡迎。對祖哥來說，這無疑是一個大挑戰。過往他絕少繪畫如此大型的作品，為此，他於出發前反覆思量演出內容，並且特意畫了腹稿。他原先計劃以《貓面具少年》的人物作大型畫主角，但祖哥卻留意到其他漫畫家表演時隨心而畫的風格，於是反問自己，為何不趁機會難得，放手一試。料不到予人感覺成熟穩重的祖哥，隔天全盤放下原設框架，大膽繪製女生大頭像跟招牌貓咪，繪畫時都不敢四處望，怕分心，只是為免向後退時碰到觀眾而回頭看了幾眼。問到祖哥喜歡這個即興而來的作品？他隨即露出淺淺笑意：「當完成到自己想完成既事，而發現到背後有咁多人支持，個經驗真係幾開心，之前想像唔到，好滿足。」

於眾人面前即席揮毫，對Man僧而言是生活習慣。但這回他把自己當成了「香港隊」成員，不想失禮港人，因此特別花時間構想如何令表演可觀性更強，「平時較隨性，諗到乜就畫乜，但今次事先諗好畫面，有冇辦法畫到一個比較精彩既畫面。」最後他選擇了帶有動作電影感覺，跟戰鬥有關的場面，引來不少人駐足圍觀，令他有點驚訝。「安古蘭係山城，想睇唔同展覽，每日要行六七個鐘。如果願意花一個鐘、企喺同一地方睇你畫嘢，佢係欣賞你先喺度。」 平日也不少活動邀請他畫大型畫，他自覺有如動物園中的動物，觀眾經過時大多都會影相打卡「開心吓」，望兩眼便算，但今回於安古蘭即席繪畫，真的有在舞台表演的感覺，「觀眾睇嘅眼光嚴厲啲，香港從未遇過，後來先知道有啲人係藝術學校學生。」

親賭大師原稿受撼動 今年安古蘭國際漫畫節亦有展出不同大師的原稿。祖哥坦言，能夠欣賞日本漫畫大師池上遼一的真跡，感受甚深，「以前自己經歷手繪年代，而家用電繪形式製作居多，睇返原稿展感慨良多，睇到一筆一筆畫嘅漫畫其實好珍貴，好深刻，直頭係震撼。池上係我由細睇到大嘅畫家，睇返有好多回憶同感覺。」他體會到其實只要願意一直創作漫畫，終會被人看見，亦唯有這樣，才有機會把漫畫一直傳承下去。

今年香港團隊亦有於漫畫節的「INTERNATIONAL RIGHTS & LICENSING MARKET 」設攤位，加上熟知歐洲的香港駐布魯塞爾經貿易辦的支援，期望促成授權海外發表的機會。兩位漫畫家均即場收到海外出版商表示對其作品感興趣，雖然一切還在洽談當中，但也許在不久將來，真的能看見《貓面具少年》和《0課特工》的外文版本。 法國漫畫市場大有發展空間 能夠吸引出版商的目光，香港藝術中心（動漫基地）團隊也背後花了不少心思，為推廣本地漫畫作更細緻的準備。於展覽期間，除了有隨行翻譯替漫畫家與各單位溝通；每本參展漫畫作品亦製作了英、法兩個版本的翻譯樣本，方便出版商更易理解漫畫內容。

Man僧直言今次法國之行，發現原來除了日本之外，法國也有一個具規模、可營運漫畫的市場，「如果好運，《0課特工》應該會有外國版，令我加添信心，原來有機會可以做得到，雖然唔會見到姜B同我出席場合，但香港漫畫或者仲有得做，唔會窮到瞓街，未去（法國）之前係想像唔到，不過要望望外國市場。」他以往有聽說過外地漫畫市場有可為，但他笑說「當係夜晚睇流星」般機會難逢，這次他感受到法國擁有如太陽般熾熱的漫畫業，何不嘗試尋找辦法，讓自己走到太陽下被照亮。