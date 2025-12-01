專訪｜歐陽應霽策劃《不斷不捨不離》PMQ展覽 探討人與器物的共存與再生

當下大家都主張「斷捨離」的減煩生活哲學，資深跨媒體創作人、全方位美食生活家歐陽應霽（阿齋），卻反其道實踐《不斷不捨不離》，並將記錄結集成書，更延伸至展覽，展示共31件阿齋與一眾文化及設計界好友「無法斷捨離」的生活器物，以及分享背後的人情味故事。萬物有所值，透過今次展覽、多個工作坊與分享會，從多角度與大家探討人與器物的共存與再生的意義。



連接過去、現在、未來 阿齋解釋三不概念：「我不是反對斷捨離，只是在斷捨離之前，先問自己有沒有想清楚我們與物件的關係。物件本身是有生命，有存在價值，為何我們可以咁簡單一唔like就話斷捨離呢？物件在不同階段有不同的變化，不妨再三清楚觀察物件。世事難料，我們不知道幾時會同物件分開，我們是否趁大家仍在時可以做多一些紀錄？無論是寫文章、拍照或者拍一條片，我們和物件可以繼續共存，或者再生一些新想法或新的共存方法。」



展示「無法斷捨離」器物 關於《不斷不捨不離》主題，阿齋撰寫了一系列著作，挑選了200件從小陪伴他身邊的物件，用兩年時間慢慢紀錄，著作裡的照片都是由他用手機拍下。他也希望朋友們可一同參與，於是邀請了17位來自不同界別、同樣熱愛創作及分享的朋友，在阿齋與PMQ聯手打造的「味道圖書館」場地舉行展覽，展示每人「無法斷捨離」的器物，並親自執筆細說器物的背景及背後的動人故事。 阿齋分享他其中一樣「無法斷捨離」的東西：「2010年我去了巴西阿瑪遜河岸，觀摩原居民的工藝，發現一間雜貨店掛著用當地水草手織的精緻草編網袋，令我驚為天人，簡直是工藝美術博物館級作品！名牌店都買不到如此精緻亮眼的編織袋，更驚人是港幣十蚊都唔使！」



物件反映人物個性態度 阿齋的日語老師孟金瑤多年珍藏表面平凡的黑色袋，是上海籍媽媽於六十年代將八號颱風吹至支離破碎的雨傘，拆掉鐵枝，親手縫製而成。「這個是recycle的典範，將執拾回來的東西變成實用品，一般設計師都未必構思到。反映到上一代婦女在生活艱苦下的一種堅持，盛載着生活智慧，看到物件背後的做人態度。」當中又有電影美術指導及導演文念中爸爸留下來的小鐵鎚，爸爸教他使用鐵鎚不只狠勁去敲，而是要視乎達到甚麼效果才運用不同陰柔剛勁的力度，這小鐵鎚讓他想起爸爸工作時雙手有準成及溫暖的力量。



五、六十年代珍藏 展覽物品還有著名形象顧問及設計師劉天蘭珍藏的六十年代發黃版本波子棋、香港飲食節目主持Andy Dark來自潮州婆婆的五六十年代粿印、心性療癒師素黑用荔枝木做的幸福感手工杯子、作家呂嘉俊的薩拉熱窩陶泥茶壺、媒體人何秀萍在阿齋曾經營的家品店HERE購買的碗，陪她渡過冷暖，嘗過鹹酸苦辣甜，將伴她餘生吃喝。展品各自有著每人深刻難忘的回憶和意義，也提醒我們珍惜仍擁有的。阿齋與好友們將於展覽期間親臨現場，與大家娓娓道來每個不斷不捨不離的故事。